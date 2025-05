Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si mostrano insieme dopo i rumors di una crisi tra loro

News VIP

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tornati a mostrarsi insieme in un video, dopo i recenti rumors di una crisi tra loro.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: crisi superata?

Di recente, su Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono circolati rumors insistenti di una crisi tra loro: i due ex concorrenti del GFVip, infatti, non si mostravano molto insieme sui social e, dopo aver confessato delle difficoltà di avere un figlio, molti avevano pensato che tra loro ci fosse un periodo di grande crisi.

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, Ignazio stava però attraversando un periodo molto complesso, a causa della perdita di un caro amico. Per elaborare al meglio il suo lutto, l'ex gieffino avrebbe deciso di allontanarsi dai social e prendersi il giusto tempo per concentrarsi sul suo dolore, poiché "non era in grado di pubblicare contenuti leggeri o fare pubblicità, avendo il cuore spezzato", come si legge sul settimanale. Queste informazioni hanno dipanato i primi dubbi dei fan sulla crisi tra Moser e Cecilia Rodriguez, che hanno poi annunciato che presto diventeranno genitori.

Ancora non chiariti, invece, sarebbero i motivi del presunto allontanamento tra Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e Belen Rodriguez, sorella maggiore della gieffina. Secondo alcuni, le ragioni sarebbero da imputare a un comportamento troppo scherzoso della showgirl argentina al matrimonio della sorella con Andrea Damante. L'assenza di commenti sui social di Belen in merito alla gravidanza di Cecilia avrebbe, invece, cementato una teoria - diffusa da Gabriele Parpiglia - su tensioni molto serie in casa Rodriguez: "Parliamo di una brutta situazione che secondo me non si risolverà nel breve termine e non è detto che si risolverà".

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser insieme in una fuga romantica

Intanto, la coppia di ex concorrenti del GFVip è tornata a mostrarsi serena sui social e più innamorata che mai: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno deciso di lasciarsi alle spalle il caos e i rumors di una crisi, trascorrendo insieme un romantico weekend in un vigneto dove sono soliti andare. I filmati e le foto condivise sui social dalla coppia hanno definitivamente smentito i rumors di una crisi.

La coppia si è diretta in Trentino Alto Adige, dove hanno trascorso un romantico weekend, all'insegna del relax e della pace: sul profilo Instagram di Cecilia Rodriguez sono apparsi diversi scatti che testimoniano la serenità della loro fuga, con i loro cagnolini. Non mancano anche scatti del pancione dell'influencer, che ha annunciato sui social che lei e il marito aspettano una bambina, Clara Isabel.