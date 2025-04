Belen Rodriguez e Cecilia Rodriguez, sarebbero ai ferri corti, il retroscena clamoroso

News VIP

Maretta in casa Rodriguez, le due sorelle sarebbero ad un punto di rottura a causa di un incontro tra Belen e il dj ed ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante.

Negli ultimi giorni, il mondo del gossip è stato scosso da voci insistenti su una presunta rottura tra Belen e Cecilia Rodriguez.Secondo quanto riportato da Deianira Marzano, le due sorelle avrebbero avuto un litigio che ha portato a un allontanamento significativo.

Belen Rodriguez e Cecilia, lo scoop: avrebbe litigato e stavolta è rottura

Le tensioni sarebbero iniziate durante una festa in cui Belen avrebbe ballato in modo provocante accanto al DJ Andrea Damante, amico di Ignazio Moser, compagno di Cecilia. Questo comportamento avrebbe infastidito sia Ignazio che Cecilia, contribuendo a creare attriti all'interno della famiglia .​

"Altro che indiscrezioni. Il vero scoop è uno solo: Belen e Cecilia hanno litigato e stavolta è rottura, scrive la Marzano"

Inoltre, l'assenza di Cecilia e Ignazio alla festa di compleanno del nipote Santiago, figlio di Belen, ha alimentato ulteriormente i rumors. I due non solo non hanno partecipato all'evento, ma non hanno nemmeno pubblicato messaggi di auguri sui social, comportamento insolito considerando la loro usuale presenza affettuosa nelle occasioni familiari. Al momento, nessuna delle parti coinvolte ha rilasciato dichiarazioni ufficiali, lasciando spazio a speculazioni e supposizioni. Resta da vedere se le sorelle Rodriguez riusciranno a superare queste difficoltà e a ristabilire il loro legame, o se questa frattura segnerà un cambiamento duraturo nelle dinamiche familiari.

Belen e Moser: gli strani movimenti social

Qualche giorno fa, con grande sorpresa dei fan, i due hanno improvvisamente smesso di seguirsi su Instagram, alimentando dubbi e domande. Al momento, le ragioni dietro a questo gesto restano avvolte nel mistero. Tuttavia, stando alle indiscrezioni raccolte dal giornalista Gabriele Parpiglia, sarebbe stato proprio Ignazio a prendere l’iniziativa, bloccando la showgirl argentina sui social nella serata di martedì 8 aprile. "Deve essere successo qualcosa di davvero importante", avrebbe confidato una fonte vicina alla famiglia.

La notizia ha colto tutti di sorpresa, soprattutto considerando il carattere generalmente pacato e misurato di Ignazio, noto per evitare comportamenti impulsivi o plateali. Dopo che l'argomento è diventato virale, la showgirl argentina e il cognato sarebbero tornati a seguirsi su Instagram.