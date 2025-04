Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser in crisi? Ecco come stanno le cose

News VIP

Si parla di una profonda crisi matrimoniale tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Ma sarà davvero così? Ecco come stanno le cose.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser tornano al centro dei pettegolezzi. La coppia ha trascorso i giorni di Pasqua separati e così si è infiammato immediatamente il pettegolezzo che li vorrebbe in crisi. Ma sarà davvero così? Ecco come stanno le cose.

Cecilia e Ignazio preso genitori?

Dopo essersi conosciuti nella casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora fidanzata con Francesco Monte che lasciò in diretta televisiva per lui, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono stati sempre innamoratissimi. Tra alti e bassi, i due hanno portato avanti una relazione sotto gli occhi di tutti, condividendo tanti momenti con i fan sui social, fino alla grande proposta di nozze di Ignazio, una proposta romantica ma semplice come loro. Questa estate, Cecilia e Ignazio si sono sposati in Toscana, in una location da sogno, alla presenza di tantissimi invitati anche Vip. Dopo il grande sì, la copia è partita per il viaggio di nozze e recentemente si è parlato della possibile gravidanza della bella argentina.

Del resto la coppia non ha mai nascosto di voler diventare genitori al più presto, ma sembra che il destino non sia dalla loro parte, come ha chiarito Moser ammettendo di non aver avuto ancora fortuna. Nonostante le parole dello sportivo, tantissimi fan hanno notato un pancino sospetto e credono che Cecilia stia semplicemente prendendo tempo prima di rivelare di essere incinta. Ma la notizia degli ultimi giorni è un’altra, ovvero la presunta crisi di coppia tra Cecilia e Ignazio, scoppiata poco prima di Pasqua che i due hanno trascorso separati. La bella argentina, infatti, si è unita ai genitori e al fratello minore Jeremias ma del marito nessuna traccia. Cosa succede?

Cecilia e Ignazio in crisi? Ecco la verità

Negli ultimi giorni Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono mostrati molto distanti, nonostante le voci sempre più insistenti sulla presunta gravidanza della bella argentina. Cosa succede? Si è immediatamente parlato di crisi quando, a Pasqua, Cecilia ha raggiunto i genitori e il fratello Jeremias in Toscana, e del marito nessuna traccia. In realtà Moser ha trascorso giorni molto difficili a causa di un improvviso lutto, la perdita di un amico molto stretto che è morto in un incidente domestico.

Insomma, Ignazio si è semplicemente preso qualche giorno tutto per sé per metabolizzare il lutto, non c’entra nessuna crisi con la moglie. Del resto, proprio poche ore fa su Instagram, Cecilia è tornata ad aggiornare i suoi followers pubblicando qualche Ig Stories, e appare abbracciata e felice a Ignazio, mettendo a tacere ogni pettegolezzo.