Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser distrutti dal dolore, morta la cagnolina Aspi

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser danno un triste annuncio. È morta la loro adorata cagnolina Aspi.

Grande dolore per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser proprio a ridosso del parto della bella influencer argentina. Dopo mesi di trattamenti disperati, purtroppo, è morta la loro cagnolina Aspi. Ecco cosa hanno scritto su Instagram in questa occasione per ricordarla.

Cecilia e Ignazio, grande dolore ad un passo dal parto

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono una delle coppie Vip più amate in Italia. Il loro amore è nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip, quando lei era ancora impegnata con Francesco Monte che ha deciso di lasciare in diretta tv, avendo compreso che il suo cuore era ormai di Ignazio. Da allora, nonostante qualche alto e basso tipico di ogni lunga relazione, i due non si sono mai lasciati e sono cresciuti insieme come coppia ma anche come imprenditori, creando un e-commerce fiorente di abiti e accessori di alta moda second hand.

Nel frattempo, Cecilia e Ignazio si sono sposati lo scorso anno con una romantica ed elegante cerimonia, in una villa meravigliosa in Toscana, e ora sono in attesa della loro prima figlia insieme che chiameranno Clara Isabel. La data del parto si avvicina, nel frattempo Cecilia ha fatto pace con la sorella Belen Rodriguez, dopo diversi mesi di lontananza a causa, si mormora, di un litigio molto importante e profondo. Purtroppo, questo momento meraviglioso, è stato intaccato dalla scomparsa della loro amata cagnolina Aspi.

Cecilia e Ignazio distrutti, addio alla piccola Aspi

Come tutti coloro che seguono la coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sapranno, i due hanno affrontato tantissime preoccupazioni negli ultimi mesi quando la loro adorata cagnolina Aspi si è ammalata. La coppia è una grande amante degli animali e ha adottato diversi cuccioli negli anni, mostrando davvero molto amore verso di loro. Purtroppo, poche ore fa, Aspi è venuta a mancare ed entrambi hanno voluto ricordarla pubblicamente su Instagram attraverso una carrellata di foto e dolci dediche.

“Quanto mi manchi già. Potrei stare ore a scrivere di te, a raccontare del nostro amore, della nostra storia d’amore, perché è stato un amore intenso, per non dire morboso. Ma voglio solo ringraziare la vita per avermi regalato una cagnolina come te, perché da quando tu sei arrivata, io non mi sono mai sentita sola. Spero davvero solo di essere stata una brava padrona per te, e di aver ricambiato ogni tuo gesto d’amore verso di me… Perché per me sei stata qualcosa di speciale”.

Ha scritto Cecilia, seguita dalle parole di Ignazio che si è mostrato davvero distrutto all’idea di aver perso per sempre la sua cagnolina. Un abbraccio virtuale per questa perdita che ci mostra come un amico a quattro zampe sia un amico fedele per sempre.