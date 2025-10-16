Cecilia Rodriguez è diventa mamma, il racconto del parto: "Dieci ore di induzione e un paio di balletti"

News VIP

A meno di un giorno dalla nascita della piccola Clara Isabel, Ignazio Moser è tornata sui social a raccontare il momento del parto e come l'ha vissuto Cecilia Rodriguez.

Ieri, mercoledì 15 ottobre, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori e hanno annunciato la nascita della piccola Clara Isabel. A distanza di qualche ora dall'arrivo della primogenita della coppia, su Instagram Moser ha raccontato di come si è svolto il parto e come l'ha vissuto la moglie.

Cecilia Rodriguez è diventata mamma: il racconto del parto

Sui social, Ignazio Moser ha raccontato l'esperienza del parto per Cecilia Rodriguez e le ore che hanno preceduto la nascita della piccola Clara Isabel. Nelle stories di Instagram, l'ex gieffino ha svelato che il parto è durato molto e che ha richiesto l'intervento dell'ostetrica. Lo sportivo ha postato infatti alcuni filmati che mostravano i momenti precedenti alla nascita di Clara Isabel, corredandoli di alcune didascalie.

Moser ha rivelato che la piccola non sembrava voler nascere "dopo quasi dieci ore di induzione" e che l'ostetrica ha pensato di attuare alcuni stratagemmi per aiutare la neo mamma: "Ha deciso di far fare un balletto a Chechu...e anche un po' di sport" ha spiegato il neo papà, riferendosi alla birthing ball, la palla da parto usata per alleviare il dolore delle contrazioni e agevola il parto.

In un primo video si nota Cecilia che, con le mani sulla schiena, si muove compiendo dei movimenti circolari con il bacino, in un altro invece l'ex gieffina è sempre in ospedale ed è seduta sulla palla da parto.

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono diventati genitori: "Mi riempie il cuore, vi amo per sempre"

L'annuncio che Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono diventati genitori è arrivato il 15 ottobre 2025: la coppia è convolata a nozze la scorsa estate con una cerimonia in Toscana e qualche mese fa ha svelato di essere in dolce attesa della loro prima figlia. Cecilia Rodriguez ha poi rivelato che questa gravidanza è stata a lungo cercata e non si è trattato per lei di un percorso molto semplice.

A Cosmopolitan, l'ex gieffina ha rivelato che volevano che accadesse in maniera naturale, come anche per le altre donne della sua famiglia: "Non c’era nessuna problematica legata al non rimanere incinta, però non rimanevo incinta. Ero in ansia, molto in ansia. Mio papà ha avuto un bruttissimo incidente proprio quando ho deciso di iniziare questo percorso, e il ginecologo mi diceva: ‘devi essere serena in questo momento’.” Tuttavia, dopo cinque anni di tentativi lei e Ignazio Moser hanno deciso di ricorrere alla scienza e la scelta si è rivelata subito quella giusta, poiché il primo tentativo con la procreazione medicalmente assistita si è rivelato vincente ed è arrivata la piccola Clara Isabel.

A poche ore dal parto, Ignazio Moser ha deciso di raccontare le sue emozioni alla vista della moglie Cecilia con in braccio la loro bambina: "Vedere la propria moglie conoscere e amare la sua prima figlia appena messa al mondo è qualcosa che auguro di provare a tutti almeno una volta nella vita…difficile da spiegare ma meraviglioso da vivere".