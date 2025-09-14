TGCom24
Cecilia Rodriguez a Verissimo: "Io e Ignazio volevamo diventare genitori da 5 anni. La lite con Belen? Tutto vero, ma..."

Maria Castaldo

Cecilia Rodriguez ha raccontato a Verissimo la gioia di diventare mamma per la prima volta e ha affrontato i rumors sulla lite con la sorella Belen.

Cecilia Rodriguez a Verissimo: "Io e Ignazio volevamo diventare genitori da 5 anni. La lite con Belen? Tutto vero, ma..."

Oggi, domenica 14 settembre, è andata in onda una nuova puntata di Verissimo: tra gli ospiti di Silvia Toffanin c'è stata anche la futura mamma Cecilia Rodriguez, che ha raccontato alla conduttrice del talk show di Canale 5 che l'arrivo della piccola Clara Isabel è un sogno che lei e Ignazio Moser coltivavano da cinque anni. L'ex gieffina ha anche affrontato i rumors sulla lite con la sorella Belen, confermando che i litigi ci sono stati, ma che non è come hanno riportato i giornali...

Verissimo, Cecilia Rodriguez e il sogno di diventare mamma: "Abbiamo atteso per 5 anni"

A maggio 2025, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno annunciato di essere in dolce attesa della loro prima figlia: la piccola di casa Moser arriverà tra qualche mese e per lei i genitori hanno scelto il nome Clara Isabel. Da diversi mesi i fan della coppia, nata al GF, avevano notato che dopo il matrimonio Cecilia era stata spesso in ospedale, come confermavano anche le foto che la diretta interessata aveva postato, e molti avevano sospettato si trattasse di visite e controlli legati alla possibilità di avere un bambino.

A Verissimo, nella puntata andata in onda oggi, sabato 14 settembre, Cecilia Rodriguez ha confermato che dopo averci provato per 5 anni, lei e Ignazio Moser avevano deciso di affidarsi alla scienza e si erano sottoposti ad alcune cure per consentire loro di allargare la famiglia.

L'arrivo di Clara Isabel è stato a lungo atteso dai genitori, come ha svelato a Verissimo, Cecilia Rodriguez: "Ho desiderato tanto questo momento, ho aspettato tanto e un po' è come se non ci credessi. Ogni giorno imparo qualcosa di nuovo. Sono felice. Volevo che succedesse tutto in modo naturale e ci ho provato per cinque anni. Ogni mese mi veniva da piangere. Mi sono decisa a provare la pma perché avere un figlio era un desiderio molto grande. Per fortuna, è andata bene dalla prima volta". Nonostante si sia fatta attendere, perCecilia la gravidanza si è verificata nel momento migliore per entrambi, perché dopo cinque anni i due futuri genitori hanno affrontato diverse sfide insieme e sono cresciuti.

Cecilia Rodriguez svela la verità sulla lite con Belen: "Tutto vero, ma non è come sembra"

A Verissimo, Cecilia Rodriguez ha affrontato anche l'argomento delle liti con Belen, sua sorella maggiore. Dalla scorsa primavera, infatti, pare che tra le sorelle Rodriguez si sia respirata un'aria molto pesante, dovuta a una frattura che le avrebbe allontanate. Molti fan avevano anche notato che, in merito alla notizia della gravidanza di Cecilia, Belen non era parsa molto entusiasta, né aveva dedicato alla sorella e futura nipotina post o auguri paticolari sui social. Su questo argomento, però, Cecilia ci ha tenuto subito a ribadire che Belen è entusiasta di diventare zia per la prima volta e che le è stata vicina fin dal primo momento: "Belen è molto contenta per la mia gravidanza, mi ha accompagnata. È la prima volta che diventa zia, ha detto che la vuole tenere lei a casa la bambina".

Sui famosi litigi che le avrebbero separate, Cecilia ha confermato che si sono verificati, ma che non sono così gravi come i giornali volevano far sembrare, citando così la stessa Belen che al settimanale Chi aveva dichiarato esattamente questo: tra sorelle si litiga. A Silvia Toffanin, Cecilia ha così raccontato: "Non è successo niente di grave, siamo due sorelle e ci assomigliamo tanto, però siamo molto diverse caratterialmente quindi qualche litigata ogni tanto ci scappa. [...] Non vedo mia sorella come un personaggio, per me è mia sorella. Con la mia famiglia sono sempre stata molto protettiva. Non ho foto col pancione né con lei ma neanche con mio fratello".

Verissimo

