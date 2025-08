Caso Bova-Ceretti: Chi è Federico Monzino? Tutto sul pr milanese

News VIP

Chi è Federico Monzino, il pr amico di Martina Ceretti, la presunta amante di Raoul Bova? Ecco tutto ciò che sappiamo sul suo conto!

Federico Monzino: Età, Origini, Famiglia

Federico Monzino ha 29 anni ed è nato a Milano, dove attualmente vive. Stiamo parlando di un ragazzo che appartiene ad una famiglia molto potente e facoltosa; infatti, i Monzino sono i fondatori dei supermercati Standa e sono legati ad uno dei poli ospedalieri più importanti della Lombardia, ossia il Centro Cardiologico Monzino, ma non solo. Lui è il comproprietario di Cranchi Yacht, un'azienda che produce imbarcazioni di alto livello: suo nonno, Tullio, nel 1970 entrò in società con Aldo Cranchi. Federico Monzino è parte del consiglio di amministrazione dell'azienda in questione.

Federico Monzino, Martina Ceretti, Raoul Bova e Fabrizio Corona

Monzino è anche conosciuto come pr nell'ambiente milanese. Si tratta di un ragazzo che è piuttosto addentrato nel mondo dello showbiz italiano. Non a caso, lui è molto vicino a tale Martina Ceretti, la modella 23enne con la quale Raoul Bova - presumibilmente - aveva una relazione extraconiugale. Stando a quanto emerso finora, sarebbe stato proprio Monzino a contattare Fabrizio Corona per inviargli i messaggi vocali che l'attore romano mandava alla Ceretti, con l'obiettivo di far sì che quest'ultima diventasse famosa come ha sempre desiderato.

Federico Monzino: Instagram e dichiarazioni del pr

Il profilo Instagram ufficiale di Monzino è @dedemonzz, e ad oggi conta circa 850.000 follower. Sulla sua bio leggiamo: "Cranchi Yachts Co-Owner, 2 account @federico.monzino, Real Estate companies, Private charitable foundation, Milan, Supercars Addict". Dunque, oltre alla sua professione, scopriamo anche la sua grande passione per le automobili di lusso. In questi giorni, ha pubblicato una IG Stories con scritto:

Prendo le distanze dalla ricostruzione sui fatti accaduti nella vicenda "Raoul Bova/Martina Ceretti". Prendo le distanze anche dalla sua accusa nei miei confronti di una presunta estorsione. Ci tengo anche a precisare che non sono indagato, ma semplicemente come Corona e Martina sono una persona informata sui fatti. Ho già informato i miei legali di quanto pubblicato dal medesimo e dai giornali.