Can Yaman voleva ''essere come Brad Pitt'', parla l’hair stylist dell’attore turco

Paolo Adolini, parrucchiere di Can Yaman, spiega perché l’attore turco ha cambiato taglio di capelli dopo Sandokan.

Can Yaman si rilassa in attesa del lancio di Sandokan su Rai 1, e nel frattempo a parlare è il suo parrucchiere di fiducia, che racconta proprio la scelta alla base del suo taglio di capelli dopo la fine delle riprese della serie tv.

Can Yaman, parla il suo parrucchiere di fiducia

Sandokan arriva in autunno su Rai 1, dopo la fase di post produzione seguita a quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia. Can Yaman è il protagonista della serie tv che riporta sul piccolo schermo il celebre corsaro nato dalla penna di Emilio Salgari, e l’emozione di consegnare nelle mani del pubblico il prodotto concluso è davvero tanta. L’attore turco, che si gode la sua casa a Roma, sta facendo un grande salto di qualità a livello professionale, trovando un successo internazionale grazie a El Turco ma anche allo stesso Sandokan, dove recita in un cast internazionale con un copione in lingua inglese.

Durante le riprese, Yaman ha dovuto far crescere i suoi capelli ed è tornato ad indossare un look familiare per lui, lo stesso con il quale è diventato noto all’inizio della sua carriera nella soap Daydreamer. Alla fine delle riprese, prima di tornare attivo su Instagram dato che aveva chiuso il profilo social per evitare distrazioni e polemiche durante il suo duro lavoro sul set, Can ha deciso di darci un taglio e si è presentato al pubblico con i capelli cortissimi. Ma perché questa scelta? Paolo Adolini, il parrucchiere di fiducia di Can, lo racconta in un’intervista a Oggi.

Can Yaman come Brad Pitt

Concluse le riprese di Sandokan, del quale è tornato a parlare a Londra recentemente, Can Yaman ha fatto una scelta drastica che riguarda il suo beauty look. L’attore turco, infatti, ha tagliato i suoi lunghi capelli e ha scatenato le fan, che si sono divise immediatamente tra chi ha apprezzato il nuovo look e chi, invece, rimpiange la sua folta chioma alla Can Divit. Ilparrucchiere di fiducia Paolo Adolini, titolare assieme a Vincenzo D’Auria di un salone a Roma ha raccontato cosa gli ha esplicitamente chiesto Can.

“Voglio cambiare, voglio essere come Brad Pitt! Dopo gli ultimi progetti in cui era tenuto ad avere un certo look, desiderava un cambio. Quando ci siamo visti abbiamo iniziato gradualmente a tagliare i lunghi capelli, fino ad arrivare al ciuffo che avete visto ultimamente”.

Insomma, Yaman voleva un look fresco che lo facesse somigliare alla versione turca di Brad Pitt, e non possiamo dire che gli dona dato che Can è davvero molto affascinante. L’hair stylist poi ha raccontato come ha conosciuto l’attore, ovvero proprio sul set di Sandokan. Per curare i suoi capelli, tuttavia, occorreva incontrarsi in hotel dato che in negozio la presenza di Yaman scatenava fin troppo la curiosità di clienti e passanti.