Can Yaman si gode la sua casa a Roma: barbecue e look sportivo per la sua domenica lenta (FOTO)

Can Yaman si rilassa nella sua bellissima casa a Roma. Ecco come ha trascorso la domenica in relax.

Domenica lenta per Can Yaman. Il divo turco super sexy si trova a Roma e si gode la sua splendida casa con un sigaro tra le labbra, un look sportivo che mette in evidenza il fisico tonico, mentre si diletta al barbecue. Ecco la foto apparsa su Instagram poche ore fa.

Can Yaman, così si gode la sua casa a Roma

È stato un anno ricco di emozioni per Can Yaman. A distanza di tanti anni dall’annuncio del progetto, finalmente il divo turco ha indossato i panni di Sandokan, del quale ha pubblicato la presentazione ufficiale sui social pochi giorni fa. L’attore ha perso tanti chili, affrontato un copione in lingua inglese e quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia. Ora non resta che attendere l’autunno 2025 per poter vedere il risultato e commentare insieme Can nei panni della Tigre della Malesia.

Nel frattempo, forte anche del grandissimo successo de El Turco a livello internazionale e dei commenti positivi per la sua interpretazione di Hasan Balaban, Can è tornato a Roma dove si sta godendo giornate con i suoi amici più cari e rilassando in attesa dei prossimi progetti. Il divo turco ha organizzato un evento imperdibile per le sue fan, proprio nella Capitale, con un incontro con le sue fan per parlare con loro da vicino, lasciarsi fotografare e fare autografi. Insomma, Yaman ora è in un momento di relax e lo testimoniano anche le foto che ha caricato poche ore fa su Instagram.

Can Yaman, si gode il barbecue nella sua casa romana

Dopo aver assolto a tutti i suoi compiti d’attore, comprese le trasferte in giro per il momento per presentare El Turco e Sandokan, Can Yaman si gode la sua casa a Roma. Qualche tempo fa, quando le sue fan più accanite avevano trovato l’indirizzo e si presentavano ad ogni ora del giorno e della notte sotto il suo balcone per provare ad incontrarlo, Yaman aveva espresso la sua confusione in merito alla questione, trovando eccessivo questo atteggiamento e cambiando casa.

Ora il suo indirizzo nella Capitale è top secret ma il divo turco non manca di documentare i momenti nella sua casa, un nido nel quale essere completamente sé stesso. Così, poche ore fa sulla sua pagina Instagram personale, l’attore ha pubblicato una sua foto mentre è intento a rilassarsi facendo un barbecue in terrazza. Can ha scelto un look informale e sportivo, che mette in mostra il fisico perfetto, e si gode un sigaro che è uno dei suoi pochi vizi.