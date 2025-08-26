Can Yaman e Sara Bluma presto genitori? L'attore turco vuole diventare papà

News VIP

Si vocifera che Can Yaman e Sara Bluma stiano pensando di allargare la famiglia al più presto!

Can Yaman e Sara Bluma sono sempre più innamorati. La coppia sta vivendo una favola d’amore, nonostante le critiche di alcune fan che proprio non accettano questa relazione. Si mormora che Can e Sara siano pronti a mettere su famiglia!

Can Yaman e Sara Bluma presto genitori?

Da quando è uscito allo scoperto con la sua nuova fidanzata, Can Yaman ha attraversato un periodo complicato, se così si può dire, con le sue fan. Mentre molte, infatti, hanno fatto i complimenti all’attore turco per la sua nuova fiamma, con la quale c’è tanto amore e lo dimostrano le ultime foto pubblicate su Instagram, altri hanno preso di mira Sara Bluma, colpevole pur nella sua innocenza di aver sottratto loro il loro amato idolo. Mentre si prepara ad affrontare pubblico e critica per Sandokan, la serie tv che riporta su Rai 1 il mitico corsaro di Emilio Salgari - la data prevista per l’uscita della serie tv è dicembre 2025 - Can ha cercato di calmare le acque scegliendo, infine, di ignorare le critiche ripetute e vivere nel migliore dei modi la sua relazione.

Si è parlato di una possibile proposta di nozze in vita, del resto Can ha presentato Sara a tutta la sua famiglia questa estate durante un viaggio in Turchia. E ora arriva una nuova voce di corridoio che vuole Can e Sara intenti ad allargare la famiglia!

Can Yaman diventa papà?

Non è un mistero che Can Yaman sia un uomo devoto alla sua famiglia, e lo dimostra il fatto che, ogni volta che i suoi impegni lavorativi glielo consentono, il divo turco corre in Turchia ad abbracciare madre, padre, nonna e tutti i suoi parenti. Can fa coppia fissa con Sara Bluma ed è davvero molto innamorato, anche perché sappiamo quanto l’attore sia geloso della sua vita privata quindi è davvero certo di questo sentimento se è arrivato a mostrarlo al mondo. Tra critiche e polemiche per la sua nuova fase di innamorato, Can potrebbe avere un nuovo progetto in mente che non ha nulla a che vedere con il suo lavoro.

Si vocifera sempre più insistentemente, infatti, che Yaman e Bluma siano pronti ad avere un bambino insieme il più presto possibile! La bella deejay è già mamma di uno splendido bimbo nato dalla sua precedente relazione che, come sappiamo per sua ammissione, non era affatto felice anzi, al contrario. Yaman diventerà presto papà? Senza dubbio la carriera dell’attore è in ascesa a livello internazionale, ma forse proprio per questo Can sente il bisogno di mettere su radici e Sara potrebbe volerlo assecondare.