Can Yaman torna a parlare di Sandokan: la presentazione ufficiale della serie tv

Can Yaman presenta su Instagram il suo Sandokan. Ecco tutto quello che vedremo nella serie tv della Rai, in onda il prossimo autunno.

Manca sempre meno alla messa in onda di Sandokan sulla Rai e Can Yaman torna a parlare della serie tv, che lo vede nei panni della Tigre della Malesia, pubblicando su Instagram la presentazione ufficiale con tutto quello che c’è da sapere si trama, ambientazione e cast.

Can Yaman è Sandokan, la presentazione della serie tv

Dopo quattro lunghi mesi di riprese in giro per l’Italia, preceduti da un intenso mese di dieta e allentamento ferreo che ha completamente trasformato il suo corpo, Can Yaman non vede l’ora di regalare ai suoi fan il suo Sandokan. Ma attenzione a chiamarlo remake, dato che la linea adottata per riportare sul piccolo schermo la Tigre della Malesia, straordinario protagonista del ciclo narrativo di Emilio Salgari, non è affatto quella del Sandokan che rese leggendario Kabir Bedi, consacrando il divo di Bollywood all’Olimpo dei sex symbol. Can è molto emozionato dal momento che questo ruolo potrebbe cambiare le sorti della sua carriera. Dopo il successo internazionale de El Turco, la serie tv storica dove presta il volto ad Hasan Balaban al fianco dell’attrice italiana Greta Ferro, Yaman si aspetta una grande accoglienza anche per il suo corsaro coraggioso e innamorato.

Negli ultimi giorni, dopo aver condiviso uno scatto inedito dal set per tenere alta l’attenzione dei fan e del popolo del web, Can ha condiviso sul suo profilo Instagram ufficiale la presentazione della serie tv prodotta da Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction, che arriverà prossimamente in prima visione assoluta su Rai 1. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman condivide la presentazione di Sandokan

Cosa sappiamo del nuovo Sandokan di Can Yaman? Ovviamente che l’attore turco, almeno stando alle foto dal set, sembra davvero perfetto nei panni della Tigre della Malesia. Con lui ci saranno Ed Westsick, star della serie tv cult Gossip Girl, che darà volto allo spietato Lord Brooke e poi Alessandro Preziosi, che sarà invece l’amico fedele Yanez de Gomera. A impersonare Lady Marianne, colei per la quale Sandokan è pronto a stravolgere tutto, è invece Alanah Bloor.

Su Instagram, Yaman ha condiviso la presentazione ufficiale della serie tv che ci racconta la trama. Metà del 1800, Borneo, un paradiso abitato dalle tribù native dei Dayak che viene messo sottosopra dalle leggi degli invasori inglesi. Sandokan è un corsaro che combatte per sé stesso e la sua ciurma di fedeli pirati, ma qualcosa sta per cambiare con l’incontro con la Perla di Labuan, una donna dallo spirito selvaggio ma dal nobile lignaggio che lo spingerà a diventare un eroe, scontrandosi contro Lord Brooke. Appassionante, moderno nella sua tradizione, Sandokan promette tante emozioni e Yaman punta tutto sulla sua interpretazione.