TGCom24
Home | VIP | News | Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio
News VIP

Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio

Irene Sangermano

Can Yaman incontra le sue fan a Napoli e, per l'occasione, pubblica uno scatto dove nel 2019 ha iniziato a pensare di rimanere in Italia per lavorare.

Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio

Can Yaman è tornato a Napoli per incontrare le sue fan e, in questa occasione, si è fotografato nello stesso punto panoramico nel quale aveva scattato una foto nel 2019, quando iniziò la sua carriera in Italia tra progetti e grandi ambizioni.

Can Yaman a Napoli per incontrare le fan

In occasione di un nuovo incontro con le sue fan, Can Yaman è tornato a Napoli. La serata dedicata alle sue sostenitrici è stata un successo, come dimostrano le foto che l’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da oltre 800mila followers in tutto il mondo. Can, candidato ai Latin Grammy Awards per il suo impegno sul set de El Turco, la serie tv internazionale nella quale impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban al fianco di Greta Ferro, ha approfittato della visita al capoluogo campano per fare una foto davvero molto particolare. Nello stesso punto, nel 2019, Yaman si era fotografato su una sdraia, intento a prendere il sole, con i lunghi capelli retaggio del suo ruolo di Can Divit nella soap Daydreamer, mentre si apprestava a trasferirsi in modo definitivo in Italia per i suoi nuovi progetti lavorativi.

Dove è iniziato il turbinio, e mi ha inculcato l'idea non convenzionale di catapultare il corso delle cose”.

Ha scritto Yaman, posando con una camicia animalier e i capelli corti, nuovo taglio dopo aver concluso le riprese di Sandokan, che a distanza di sei anni può dire di star veramente realizzando tutti i suoi sogni.

Can Yaman, fan in delirio

Nonostante siano tanti anni che Can Yaman è sulla cresta dell’onda, precisamente da quando il suo successo è esploso in Italia e in Europa grazie alle sue soap turche, l’attore riesce sempre a far parlare di sé e sa come declinare il suo talento lasciando sempre stupiti i telespettatori. A dicembre, finalmente, vedremo il nuovo Sandokan impersonato proprio da Yaman, al fianco di un cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera, poi Ed Westwick che presta il suo volto a Lord Brooke. Nel frattempo, in un raro momento di pausa tra un momento e l’altro, Can è volato a Napoli e qui ha incontrato le sue fan che sono state davvero felici di poterlo vedere dal vivo, conoscere, poterlo abbracciare e fare qualche foto ricordo.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Irene Sangermano
  • Redattore Sezione TV
  • Competenze nel campo del gossip
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
news VIP Grande Fratello, la dolce dedica di Javier Martinez a Helena Prestes: "Hai avuto il cuore e la forza di dimostrarmi che..."
Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei
anticipazioni TV Un Posto al Sole Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Agata si risveglia dal coma, Michele corre da lei
La Promessa Anticipazioni 17 settembre 2025: Cruz non getta la spugna, c'è ancora speranza di fermare Manuel!
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 17 settembre 2025: Cruz non getta la spugna, c'è ancora speranza di fermare Manuel!
Ballando con le Stelle, ecco chi sostituirà Simone Di Pasquale: l'annuncio ufficiale (VIDEO)
news VIP Ballando con le Stelle, ecco chi sostituirà Simone Di Pasquale: l'annuncio ufficiale (VIDEO)
La forza di una donna Anticipazioni 17 settembre 2025: Arif e Sarp faccia a faccia!
anticipazioni TV La forza di una donna Anticipazioni 17 settembre 2025: Arif e Sarp faccia a faccia!
Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Marina Valli ha un malore, Enrico nei guai
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10 Anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025: Marina Valli ha un malore, Enrico nei guai
Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 17 settembre 2025: Umberto è in agguato, Marcello deve stare attento!
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore 10, Puntata del 17 settembre 2025: Umberto è in agguato, Marcello deve stare attento!
Belve, Anticipazioni: colpaccio per Fagnani, due ospiti di spicco per la nuova stagione
news VIP Belve, Anticipazioni: colpaccio per Fagnani, due ospiti di spicco per la nuova stagione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV