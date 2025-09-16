Can Yaman torna a Napoli e pubblica una foto ''dove tutto è iniziato'': fan in delirio

News VIP

Can Yaman incontra le sue fan a Napoli e, per l'occasione, pubblica uno scatto dove nel 2019 ha iniziato a pensare di rimanere in Italia per lavorare.

Can Yaman è tornato a Napoli per incontrare le sue fan e, in questa occasione, si è fotografato nello stesso punto panoramico nel quale aveva scattato una foto nel 2019, quando iniziò la sua carriera in Italia tra progetti e grandi ambizioni.

Can Yaman a Napoli per incontrare le fan

In occasione di un nuovo incontro con le sue fan, Can Yaman è tornato a Napoli. La serata dedicata alle sue sostenitrici è stata un successo, come dimostrano le foto che l’attore ha pubblicato sul suo profilo Instagram seguito da oltre 800mila followers in tutto il mondo. Can, candidato ai Latin Grammy Awards per il suo impegno sul set de El Turco, la serie tv internazionale nella quale impersona il giannizzero ottomano Hasan Balaban al fianco di Greta Ferro, ha approfittato della visita al capoluogo campano per fare una foto davvero molto particolare. Nello stesso punto, nel 2019, Yaman si era fotografato su una sdraia, intento a prendere il sole, con i lunghi capelli retaggio del suo ruolo di Can Divit nella soap Daydreamer, mentre si apprestava a trasferirsi in modo definitivo in Italia per i suoi nuovi progetti lavorativi.

“Dove è iniziato il turbinio, e mi ha inculcato l'idea non convenzionale di catapultare il corso delle cose”.

Ha scritto Yaman, posando con una camicia animalier e i capelli corti, nuovo taglio dopo aver concluso le riprese di Sandokan, che a distanza di sei anni può dire di star veramente realizzando tutti i suoi sogni.

Can Yaman, fan in delirio

Nonostante siano tanti anni che Can Yaman è sulla cresta dell’onda, precisamente da quando il suo successo è esploso in Italia e in Europa grazie alle sue soap turche, l’attore riesce sempre a far parlare di sé e sa come declinare il suo talento lasciando sempre stupiti i telespettatori. A dicembre, finalmente, vedremo il nuovo Sandokan impersonato proprio da Yaman, al fianco di un cast internazionale nel quale spiccano i nomi di Alessandro Preziosi, che sarà Yanez de Gomera, poi Ed Westwick che presta il suo volto a Lord Brooke. Nel frattempo, in un raro momento di pausa tra un momento e l’altro, Can è volato a Napoli e qui ha incontrato le sue fan che sono state davvero felici di poterlo vedere dal vivo, conoscere, poterlo abbracciare e fare qualche foto ricordo.