Can Yaman sul red carpet con la fidanzata Sara Bluma: la relazione è ufficiale (FOTO)

Can Yaman si presenta al Italian Global Series Festival 2025 per ritirare il suo premio, al fianco della nuova fidanzata Sara Bluma. Ecco le foto e i video.

Ospite dell’Italian Global Series Festival 2025 per ritirare il suo premio, Can Yaman si presenta sul red carpet dell’evento a Rimini al fianco della sua nuova fidanzata, la deejay Sara Bluma. Ecco le foto che hanno paralizzato il web.

Can Yaman e Sara Bluma sul red carpet

Come annunciato qualche giorno fa, Can Yaman è tra i protagonisti dell’Italian Global Series Festival 2025 per parlare di Sandokan. La serie tv, tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari, approderà su Rai 1 nell’autunno 2025, portando nuovamente il corsaro più amato sul piccolo schermo a distanza di tanti anni da quello di Kabir Bedi. Yaman crede molto in questo progetto e si è preparato duramente per vestire i panni della Tigre della Malesia, sottoponendosi ad una drastica dieta ma anche mettendosi alla prova con un copione in inglese (il suo secondo dopo quello de El Turco) e collaborando con un cast internazionale composto, tra gli altri, da Alessandro Preziosi, Ed Westwick e Alanah Bloor.

A Rimini, Can è stato insignito del premio come Excellence award international star, durante le premiazioni presso il Teatro Galli, ma a far parlare non è stato il nuovo traguardo di carriera dell’attore turco bensì la sua dolce compagnia. Can si è fidanzato con Sara Bluma e questo gossip ha tenuto banco negli ultimi giorni, dividendo non poco il fandom dell’attore. C’è, infatti, chi vede Yaman sereno e sorridente vicino alla deejay di Caserta, e chi invece trova che lei non sia alla sua altezza per i più svariati motivi. Fatto sta che, tra mille polemiche, l’attore ha deciso di uscire allo scoperto in modo ufficiale presentandosi con Sara sul red carpet dell’evento che l’ha visto tra i protagonisti.

Can Yaman innamorato, Sara Bluma l’ha stregato

Dopo i mormorii degli ultimi giorni sul suo flirt con Sara Bluma, Can Yaman ha deciso di fare una mossa audace, mettendo fine ai pettegolezzi e alle congetture, e confermando la sua relazione con la deejay. La nuova coppia ha passeggiato sul red carpet dell’Italian Global Series Festival 2025 a Rimini, con look abbinati e alla moda. Can, infatti, ha scelto un look total black composto da camicia a maniche corte, e pantalone in eco-pelle con stivali, ovviamente con le immancabili catenine al collo. Sara, invece, ha optato per un sensuale abito in eco-pelle nera con spacchi frontali e schiena scoperta, e un paio di sandali super sensuali.

La coppia è apparsa molto felice insieme, forse anche emozionata per questa prima uscita alla luce del sole. Cosa ne pensate? Va segnalato che, tra le varie congetture che stanno girando in rete in questi giorni, c’è anche chi teme che questa sia una mera trovata pubblicitaria, non riscontrando in Sara quei canoni estetici delle precedenti fidanzate dell’attore.