Can Yaman, la nuova fiamma ha un volto e un nome: ecco di chi si tratta! (FOTO)

Can Yaman si è fidanzato? L'attore turco ha perso la testa per Sara Bluma, ecco chi è e cosa fa nella vita.

Can Yaman si è fidanzato? Sul web è apparsa la foto dell’affascinante protagonista di Sandokan in compagnia di una ragazza, con la quale si scambia un abbraccio piuttosto intimo e affettuoso. Sul web è stata scovata l’identità della nuova fiamma del divo turco, ecco di chi si tratta.

Can Yaman, chi è la nuova fidanzata

Se per quanto riguarda il suo lavoro e la sua carriera, Can Yaman è sempre pronto a parlare dei progetti che lo vedono protagonista, potendo contare sulla schiera delle sue fan pronte a seguirlo nelle nuove avventure, sulla sua vita privata l’attore è sempre stato molto riservato. Si è parlato per anni, e ancora oggi tiene banco, del flirt tra Can e Demet Ozdemir, sua collega di set in Daydreamer, anche se entrambi gli attori hanno negato ogni coinvolgimento romantico. Can ha poi ufficializzato la relazione con Diletta Leotta, pronto a portare la bella giornalista sportiva di DAZN all’altare, ma anche questa storia d’amore è naufragata forse per la troppa fretta, forse per la continua interferenza del mondo del gossip.

Da quel momento, Yaman si è dedicato esclusivamente alla carriera diventando protagonista di ben due produzioni internazionali ovvero El Turco, dove presta il volto al giannizzero Hasan Balaban, e Sandokan che approderà in autunno su Rai 1. Negli ultimi giorni, tuttavia, sul web è apparsa una foto molto sospetta che sembra confermare la nuova relazione di Can con una ragazza misteriosa. La foto in questione ritrae il divo turco sorridente e felice, con in mano un drink, mentre accoglie tra le sue braccia una ragazza mora, con i capelli corti e un look total white, che si nasconde ridendo nell’incavo del suo collo. Ovviamente le fan di Yaman non sono rimaste con le mani in mano e dunque si è risalito all’identità della ragazza in questione.

Can Yaman, è Sara Bluma la sua nuova fiamma

Dunque chi è la ragazza che ha stregato il cuore di Can Yaman? Sul web si è risaliti all’identità della nuova fiamma del divo turco, ovvero la deejay di Casera Sara Bluma. Con oltre 20mila followers, Sara è una dj molto apprezzata che ha fondato un locale particolare e molto chic chiamato Boudoir. L’artista viaggia moltissimo, come è possibile evincere dalla sua pagina social, e recentemente è stata ospite a Berlino, Monaco e Parigi. Insomma, Bluma si sta facendo largo in questo mondo particolare e sembra che abbia ammaliato Can.

La foto parla chiaro ma è anche vero che, almeno per il momento, l’attore turco non ha confermato il flirt. Si tratta di una foto in amicizia o sono davvero innamorati? Nel frattempo, Can si concentra sulla carriera e continua a parlare di Sandokan, nell’attesa della messa in onda della serie tv dove veste i panni della Tigre della Malesia.