Can Yaman si lascia andare ad un criptico sfogo su Instagram, cosa ha scritto l'attore turco

Can Yaman, dopo il successo de El Turco a livello globale, si lascia andare ad una riflessione criptica su Instagram. Ecco cosa ha scritto poche ore fa.

Can Yaman ha concluso il tour promozionale de El Turco e si può ritenere soddisfatto del successo con il quale è stata accolta la serie tv storica, che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. Poche ore fa, nelle sue Ig Stories, l’attore turco si è lasciato andare un cripto sfogo: ecco cosa ha scritto.

Can Yaman festeggia il successo de El Turco

Mentre si pensa già ad una nuova stagione de El Turco, Can Yaman festeggia il successo della prima che ha conquistato tutto il mondo. Nei panni di Hasan Balaban, giannizzero ottomano, l’attore turco ha dato prova del suo talento mettendosi in discussione con un copione in inglese, un cast internazionale e sei lunghissimi mesi di riprese in Ungheria, dormendo pochissimi e impegnandosi tantissimo davanti alla macchina da presa. Can ha fatto il tanto agognato salto di qualità, lasciandosi alle spalle le soap turche che lo hanno reso famoso diversi anni fa, in particolare Daydreamer con Demet Ozdemir, e poi le fiction come Viola come il Mare con Francesca Chillemi, presentandosi come protagonista perfetto di un prodotto ben più elaborato.

Dopo essere tornato su Instagram con scatti Hot, con un look che non passa inosservato e che ha indossato durante la sua permanenza in Brasile, tra interviste e incontro con le sue amate fan, Can ha pubblicato uno sfogo molto particolare nelle ultime ore. Ecco cosa ha scritto nelle Ig Stories e che significato potrebbero avere le sue parole.

Can Yaman si sfoga sui social, cosa ha scritto

In attesa di svelare i suoi prossimi impegni sul set, e in attesa della messa in onda di Sandokan che è prevista per l’autunno 2025 sulla Rai, Can Yaman si gode il suo momento di gloria come attore internazionale grazie a El Turco. Il giannizzero Hasan Balaban ha conquistato proprio tutti e le fan dell’attore turco non vedono l’ora che sia ufficialmente annunciata la seconda stagione della serie tv storica, dove recita al fianco di Greta Ferro nei panni di Gloria. Poche ore fa, tuttavia, Yaman torna al centro dei pettegolezzi per un criptico sfogo nelle sue Ig Stories.

“Il tuo vecchio io deve morire di una morte dolorosa per far emergere il tuo nuovo io. La maggior parte delle persone non vogliono affrontare questo dolore di petto, così diventa il loro padrone per il resto delle loro vite. Il tuo cervello vuole utilizzare il terreno familiare con poca resistenza. Le stesse abitudini, gli stessi posti, le stesse persone. Ma se vuoi cambiare la tua vita, devi coscientemente prendere la strada sporca, ancora e ancora, fino a che non diventa liscia come una superstrada”.

Questa parole hanno lasciato tutti perplessi, cosa vorrà dire Can? Senza dubbio si tratta di una riflessione molto profonda sul cambiamento, e forse l’attore turco ci vuole comunicare di essere in un periodo di grande trasformazione artistica, soprattutto dopo il successo internazionale come attore che ormai è totalmente lontano dagli albori della sua carriera nelle soap. Potrebbe anche trattarsi di un messaggio personale, forse Can sente il bisogno di cambiare qualcosa a livello privato e presto ce lo comunicherà. Quel che è certo è che Yaman può contare sempre su un incredibile stuolo di sostenitrici in tutto il mondo.