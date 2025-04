Can Yaman, dopo il successo de El Turco torna super Hot su Instagram

News VIP

El Turco è stato un successo internazionale e Can Yaman festeggia con nuove foto su Instagram, che look.

Can Yaman festeggia il successo internazionale de El Turco, la serie tv storica che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. L’attore turco torna su Instagram con nuovi scatti super hot, con un look da favola che paralizza il web.

Can Yaman, che successo con El Turco!

Il progetto de El Turco sta molto a cuore a Can Yaman e l’attore turco lo ha dimostrato, in particolare negli ultimi mesi, quando la messa in onda a livello intenzionale della serie tv si è finalmente concretizzata. Yaman non ha nascosto di aver faticato molto per rendere credibile il più possibile il suo personaggio di Hasan Balaban, giannizzero ottomano che durante il secondo assedio di Vienna nel 1683 viene accusato di tradimento, lotta contro il fratello non di sangue Marco e poi trova l’amore con Gloria, la strega della Morena, diventando simbolo di ribellione per il suo popolo.

El Turco è stato trasmesso in tutto il mondo e gli ascolti sono stati eclatanti, così Can può festeggiare il suo impegno sul set, un impegno durante 6 mesi in Ungheria con riprese in condizioni poco felici e tanto lavoro da fare tra lezioni di inglese, equitazione e combattimento per calarsi nei panni di Balaban. Mentre sembra che El Turco avrà una seconda stagione, anche se non è ancora chiaro quando si terranno le riprese dato che i protagonisti della serie tv hanno impegni già presi da rispettare, Yaman torna su Instagram con foto che fanno girare la testa alle sue fan.

Can Yaman, su Instagram le nuove foto sono Hot

Per pubblicizzare e parlare de El Turco, Can Yaman ha deciso di tornare improvvisamente su Instagram aprendo un nuovo account. Le fan hanno risposto immediatamente alla sua chiamata tanto che ad oggi il suo profilo conta quasi mezzo milione di followers, e hanno seguito con passione i suoi aggiornamenti. Più di una fan, infatti, aveva lamentato l’assenza dell’attore dai social durante le riprese di Sandokan, quando Can aveva deciso senza preavviso di chiudere il suo account social per concentrarsi sul lavoro del set ed evitare il più possibile spoiler.

Felice del successo eclatante de El Turco, una delle serie tv più attese del 2025 secondo IMBd, Yaman ha pubblicato nuovi scatti fatti durante la sua permanenza in Brasile, dove oltre a presentare la serie ha incontrato anche le sue fan con un evento enorme e diverte. Yaman ha scelto un abbigliamento sexy ma frizzante, con una giacca elegante color panna, poi una camicia verde menta portata aperta sui pettorali scolpiti, messi in evidenza dalle catenine al collo, e un paio di pantaloni comodi sempre verdi menta con ricami ton sur ton. Insomma, uno spettacolare servizio fotografico che ha fatto incetta di likes su Instagram.