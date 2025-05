Can Yaman e Thamires Hauch sono una coppia? Esplode il gossip

News VIP

Dopo la sua visita in Brasile per promuovere El Turco, si mormora che Can Yaman sia rimasto stregato dalla bella giornalista Thamires Hauch. Ecco i dettagli suo gossip del momento.

Can Yaman si è innamorato? Nelle ultime settimane è esploso un gossip interessante sul divo turco, recentemente protagonista de El Turco che ha conosciuto uno straordinario successo internazionale. In Brasile, proprio per parlare della serie tv, Can sarebbe rimasto folgorato dalla giornalista e presentatrice Thamires Hauch. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman si è innamorato in Brasile?

L’attesa è valsa la pena per El Turco, dal momento che la serie tv è stata un clamoroso successo internazionale, trasmessa nel mondo trovando consensi tra il pubblico e la critica anche grazie all’interpretazione del protagonista Can Yaman, calato nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban. Le fan dell’attore turco non vedono l’ora che sia annunciata ufficialmente la seconda stagione de El Turco, curiose di rivederlo nei panni del combattente che ha salvato la Moena insieme al suo popolo fiero e orgoglioso. Per promuovere la serie tv, Can è volato in Brasile per una serie di interviste, godendosi poi le bellezze locali e prendendosi una piccola pausa dal tour promozionale.

E sembra che proprio in Brasile, tra un incontro con le fan e l’altro, Yaman si sia preso una bella cotta per la giornalista Thamires Hauch. Lei lo ha intervistato personalmente, come è possibile vedere nel video che ha pubblicato sulla sua pagina Instagram seguita da 1,8 milioni di followers, e sembra che questa intervista abbia fatto nascere l’amore tra loro. Questo, almeno, stando ai pettegolezzi.

Can Yaman fa coppia con Thamires Hauch?

La vita sentimentale di Can Yaman è spesso al centro dei pettegolezzi, dato che lui è uno degli uomini più ambiti del mondo con milioni di fan che lo adorano e lo hanno eletto sex symbol. Dopo aver più volte negato di aver avuto un flirt con Demet Ozdemir, sua collega sul set della fortunata soap Daydreamer, e dopo aver chiuso la relazione con Diletta Leotta, Yaman si è trovato a far chiarezza anche sul rapporto con Francesca Chillemi. Con lei nessuna scintilla sul set di Viola come il Mare, ma semplice amicizia e complicità che hanno reso ancora più accattivante la fiction firmata Lux Vide, che dovrebbe presto tornare con una terza puntata.

Mentre El Turco viene boicottato in Turchia, questione che ha molto toccato l’attore, negli ultimi giorni non si fa che parlare della nuova relazione di Can con la giornalista brasiliana Thamires Hauch. Sul web sono apparse diverse segnalazioni sulla coppia, che si sarebbe conosciuta durante un’intervista proprio per El Turco in Brasile. Sembra che Can e Thamires abbiano trascorso la notte nello stesso locale, e poi insieme nello stesso albergo. Al momento queste rimangono pure segnalazioni dato che non ci sono prove concrete e che Yaman non ha espresso la sua opinione in merito.