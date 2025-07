Can Yaman preso di mira sui social, le Fan muovono pesanti critiche

News VIP

Can Yaman e Sara Bluma si divertono tra serate in discoteca e musica, ma le fan del divo turco hanno qualcosa da ridire. Ecco perché è scoppiata una nuova polemica.

Can Yaman si trova in Turchia con la fidanzata Sara Bluma e alcuni amici. Dopo le presentazioni in famiglia, l’attore turco si è scatenato in una serata in discoteca nella località di Bodrum, e proprio a causa di questo alcune fan lo hanno preso di mira, accusandolo di essere cambiato negli ultimi anni. Ecco la polemica del momento.

Can Yaman in discoteca con la fidanzata In questi giorni

Can Yaman è tornato a casa, volando in Turchia per godersi un po’ di relax insieme alla fidanzata Sara Bluma. La nuova coppia sembra essere davvero molto unita e innamorata, e Can è felice di portare la bella deejay nei suoi luoghi del cuore a partire da alcuni locali alla moda di Istanbul. Poi, Yaman e Sara sono volati a Bodrum, nota località balneare famosa anche per la sua intensa movida, dove l’attore ha presentato la fidanzata alla mamma e alla nonna durante una giornata al mare, trascorsa con spensieratezza e amore.

Poco dopo, Can ha continuato ad aggiornare la sua pagina Instagram con nuovi contenuti, svelando di aver spostato la festa in un noto locale del litorale tra alcol, balli scatenati e momenti anche piuttosto sensuali con la fidanzata Sara. E proprio guardando questi ultimi video le fan dell’attore turco, che in gran parte non hanno ancora preso bene il fidanzamento del loro idolo, si sono sentite in dovere di esprimere giudizi e critiche, incolpando Yaman di essere cambiato e di non essere più il ragazzo semplice e genuino di una volta. Ecco perché.

Can Yaman travolto dalla polemica

Dopo la sua serata di divertimento a Bodrum, località turca famosa per il mare incantevole ma anche per una movida piuttosto intensa, Can Yaman è finito in una forte polemica scatenata da alcune fan che non hanno apprezzato le foto e i video dell’attore turco in compagnia della fidanzata Sara Bluma. Ma perché criticare un uomo di 35 anni che ancora vuole divertirsi in discoteca? Del resto, a pensarci, questa sembra una situazione ordinaria in tante realtà.

Negli anni, grazie soprattutto ai suoi ruoli, le fan di Yaman si sono costruire un’idea di lui legata ai ruoli che ha impersonato ma che non sono la sua identità, dunque sembra quasi strano vedere il burbero Can Divit divertirsi con la musica pompata in cassa a tutto volume, oppure Hasan Balaban ballare e bere senza freni per divertirsi. Insomma, qui siamo davanti ad una chiara identificazione dell’attore con i suoi personaggi a nome delle spettatrici, quasi un furto di identità. Can, comunque, ha imparato a gestire sempre bene le critiche e non ha fatto una piega davanti all'ennesima polemica.