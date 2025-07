Can Yaman presenta la fidanzata in famiglia, il dolce scatto con la nonna e la mamma

News VIP

Can Yaman si trova a Istanbul con la fidanzata Sara Bluma ed è tempo di presentazioni in famiglia.

Prima di far emozionare milioni di fan nei panni di Sandokan, Can Yaman si concede una pausa estiva e torna in Turchia. L’attore sta vivendo giorni spensierati con la nuova fidanzata Sara Bluma, che ha presentato anche in famiglia durante una gita al mare a Bodrum.

Can Yaman e Sara Bluma, presentazioni in famiglia

Tra pochissimi mesi il pubblico di Rai 1 potrà vedere la nuova versione di Sandokan interpretato da Can Yaman e l’attesa è davvero tanta. Dopo il successo de El Turco, la prima produzione internazionale che lo ha visto protagonista, l’attore turco è felice di poter continuare su questa direzione, anche se avvisa: si stava facilmente e gli piace esplorare dunque aspettiamoci novità all’orizzonte. Sicuramente Can non sarà nel cast della terza stagione di Viola come il Mare, che ha dovuto lasciare per i suoi nuovi impegni, ma nel frattempo si concede un po’ di relax con la nuova fidanzata Sara Bluma, con la quale è volato in Turchia.

La coppia è uscita allo scoperto recentemente e ha destato l’attenzione del gossip ma anche delle fan dell’attore turco, che inizialmente non hanno preso benissimo la notizia e hanno criticato aspramente la deejay. Yaman, tuttavia, non fa caso alle polemiche e si gode la sua love story con qualche giorno di divertimenti a Istanbul. La coppia è molto affiatata, come dimostrano gli scatti apparsi sui social, e Yaman ha deciso anche di fare un passo importante in occasione di una gita a Bodrum, nota località balneare della Turchia, dove si è riunito con amici e famiglia. Sembra, infatti, che l’attore abbia deciso di presentare ufficialmente Sara alla sua adorata mamma.

Can Yaman con la mamma e la nonna, che dolcezza

Can Yaman si sta godendo finalmente un po’ di relax dopo tanti mesi sul set di Sandokan, poi viaggi in giro per il mondo per presentare El Turco. L’attore ha deciso di concedersi un viaggio insieme alla fidanzata Sara Bluma, la sua nuova fiamma con la quale c’è un feeling davvero incredibile a giudicare dalle foto e dai video che appaiono su Instagram. In occasione di una gita nella località balneare di Bodrum, Can ha presentato Sara alla sua famiglia, in particolare alla madre e alla nonna, con le quali si è lasciato fotografare sorridente e appagato.

L’attore turco ha un ottimo rapporto con la sua famiglia, che ha saputo gestire con intelligenza e tatto una dolorosa separazione durante la sua infanzia. In particolare, Yaman deve molto alla mamma che loro ha spronato sempre a studiare e a formarsi, per poi appoggiarlo senza remore quando ha espresso la volontà di intraprendere la strada della recitazione.