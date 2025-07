Can Yaman e Sara Bluma innamoratissimi a Istanbul, vacanza d’amore per la nuova coppia

News VIP

Dopo essere usciti allo scoperto come coppia ufficiale Can Yaman e Sara Bluma si godono una romantica fuga a Istanbul.

Da quando sono usciti allo scoperto come coppia ufficiale, Can Yaman e Sara Bluma stanno tenendo alta l’attenzione del gossip internazionale. La nuova coppia dell’estate ha infiammato Instagram nelle ultime ore, condividendo foto e video della loro vacanza a Istanbul, città natale del protagonista di Sandokan. Ecco tutti i dettagli.

Can Yaman e Sara Bluma volano a Istanbul

Dopo diversi anni da single incallito, o almeno questo è quello che ha fatto trasparire dopo la fine della relazione con Diletta Leotta che l’ha segnato negativamente, Can Yaman ha deciso di aprire nuovamente il suo cuore e condividere anche con i suoi fan la sua nuova situazione sentimentale. L’attore turco, infatti, ha presentato ufficialmente la sua nuova fidanzata ovvero la deejay Sara Bluma. Non sono mancate le polemiche tra le fan di Can, che hanno trovato la ragazza poco adatta a lui e si sono mostrare anche piuttosto gelose, ma c’è chi ha difeso il diritto dell’attore di essere finalmente felice anche nella sua vita privata.

La relazione con Sara, infatti, è un po’ la ciliegina sulla torta di un periodo molto positivo tra il successo de El Turco, che finalmente è approdato sul piccolo schermo a livello internazionale, e l’impegno per Sandokan che è una delle serie tv più attese di questo anno, in arrivo in autunno su Rai 1. E mentre c’è chi continua a sostenere che questa relazione potrebbe essere frutto di una collaborazione tra agenzie, la coppia dell’estate si gode la prima vacanza insieme a Istanbul.

Can Yaman e Sara Bluma, che coppia innamorata

Nonostante le tante chiacchiere sulla loro relazione, Can Yaman e Sara Bluma hanno deciso di non badare al gossip galoppante sulla loro love story e di godersi del tempo insieme ad alcuni amici a Istanbul. La coppia, infatti, è volata nella città natale del protagonista di Sandokan, che ha parlato dell'amicizia con Alessandro Preziosi nata proprio sul set della serie tv kolossal, per rilassarsi tra serate mondane, ottimo cibo e giornate di relax insieme.

Sembra che Can abbia deciso di presentare Sara alla sua famiglia, in particolare alla madre alla quale è profondamente legato. Dunque c’è da presumere che Yaman faccia sul serio con l’affascinante deejay, ma del resto su Instagram sono apparsi diversi video e foto nelle ultime ore che sembrano confermare questa passione infuocata tra loro. Insomma, che piaccia o meno alle fan di Can, l’attore è davvero innamorato e chissà se non sarà proprio la deejay la donna che lo convincerà a convolare a nozze e, perché no, creare una famiglia insieme.