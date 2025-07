Can Yaman parla di Alessandro Preziosi: ''Subito in sintonia''

News VIP

Can Yaman racconta la sfida di Sandokan, ringrazia le sue fan e poi parla del rapporto d’amicizia nato sul set con Alessandro Preziosi.

Can Yaman è Sandokan nel nuovo adattamento televisivo del ciclo narrativo di Emilio Salgari. L’attore turco è molto emozionato e ha raccontato del progetto che lo vede protagonista, parlando anche del rapporto di sintonia nato con Alessandro Preziosi, che nella serie tv in arrivo su Rai 1 impersona Yanez de Gomera.

Sandokan, Can Yaman parla del rapporto con l’Italia

In autunno su Rai 1 arriva finalmente Sandokan, nuovo adattamento del ciclo narrativo di Emilio Salgari che è stato già reso famoso sul piccolo schermo negli anni Settanta grazie all’interpretazione di Kabir Bedi. E proprio per questo impegnativo progetto, Can Yaman ha lasciato la Turchia cinque anni fa, trasferendosi in Italia. Purtroppo, a causa dello scoppio della pandemia, ci sono voluti anni per l’inizio delle riprese e Yaman non ha nascosto lo sconforto, sentendosi pronto per un progetto che ha tardato così tanto ad arrivare. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, Can ha parlato del suo trasferimento in Italia e del suo rapporto con le fan che lo hanno sostenuto nei momenti peggiori.

“Amo l’Italia, mi sento italiano, ormai vivo da qui d cinque anni. La mia più grande fortuna è stata studiare al liceo scientifico italiano a Istanbul. E poi a 30 ani sono arrivato qui per girare questa serie. I miei fan sono sempre stati una famiglia per me, specialmente nei momenti più difficili, quando mi sono sentito più solo. Sapere che c’era un pubblico che mi sosteneva sempre mi ha dato tanta forza”.

Can ha poi ammesso che la parte più difficile prima dell’inizio delle riprese di Sandokan è stata quella di perdere dieci chili ma mantenere la massa muscolare, per rendere il suo personaggio scattante e agile per le scene di lotta e di combattimento. Ma cosa pensa Yaman della Tigre della Malesia?

Can Yaman, il rapporto con Alessandro Preziosi

A causa del suo grande impegno sul set di Sandokan, che è stato rinnovato addirittura per due altre stagioni, Can Yaman ha dovuto rinunciare a Viola come il Mare 3, ed è stato già annunciato il suo sostituto. Nel frattempo, Yaman ha raccontato cosa pensa della Tigre della Malesia, ammettendo di essere fiero di aver interpretato questo personaggio, un personaggio altruista che tutti dovrebbero emulare. Sul set, l’attore turco si è destreggiato tra un copione in inglese e un cast internazionale, stringendo un bel rapporto anche con Alessandro Preziosi che presta il volto a Yanez de Gomera.

“Siamo entrati subito in sintonia. Alessandro mi ha dato degli ottimi contafili. Sapevamo che ogni scena ci migliorava come attori e questo ci ha portato a divertirci ancora di più”.

Insomma, tra Can e Alessandro è nata una bella amicizia, che continuerà senza dubbio se i due avranno occasione di rivedersi sul set di Sandokan per girare ben altre due stagioni. Yaman, tuttavia, non vuole portarsi sfortuna e ironizza ammettendo che se passeranno troppi anni tra una serie e l’altra lui potrebbe essere troppo vecchio!