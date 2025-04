Can Yaman mostra delle foto inedite su Instagram e fa un'allusione alla prossime premiere de El Turco

News VIP

Su Instagram Can Yaman è tornato molto attivo e, nelle ultime ore, ha pubblicato foto inedite e sensuali, per poi alludere alla prossime premiere de El Turco.

Dopo aver fatto ritorno su Instagram, Can Yaman è molto attivo sulla nota piattaforma social, per la gioia delle sue fan che nelle ultime ore si sono godute foto inedite della presentazione de El Turco. Parlando proprio della serie tv, l’attore turco allude ad una possibile nuova premiere, e molti sperano che sarà proprio in Italia.

Can Yaman mostra foto inedite su Instagram

Durante le lunghe riprese di Sandokan, Can Yaman ha deciso improvvisamente di chiudere il suo account Instagram, lasciando milioni di fan a bocca asciutta. L’attore turco, tuttavia, è tornato sui propri passi in occasione del lancio a livello internazionale de El Turco, aprendo una nuova pagina personale che conta ad oggi 381mila followers in tutto il mondo. La serie tv storica vede Can nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban, ed è stata lanciata il 21 marzo 2025, anche se in Italia dobbiamo attendere per le due serate su Canale 5 e per la disponibilità della serie tv sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity.

Negli ultimi mesi, tuttavia, Can ha presentato El Turco in diverse occasioni ovvero al MipCom di Cannes, poi in Russia e infine in Brasile, dove si è scatenato sul palco con una mossa audace e inaspettata. E proprio su Instagram, per continuare a parlare di Hasan e del suo impegno, Can ha deciso di deliziare le sue fan con alcune foto inedite di questi eventi, in particolare quelle di Cannes dove aveva ancora i capelli lunghi. Lo scatto di spalle con il pantalone elegante e nessuna maglietta ha decisamente alzato la temperatura, ma non è tutto.

Can Yaman allude a nuove premiere per El Turco

In occasione del lancio internazionale de El Turco, Can Yaman ha preso parte a diversi incontri in giro per il mondo, parlando del suo impegno sul set della serie tv storica in Ungheria, della storia di Hasan Balaban e del suo rapporto con il resto del cast, compresa Greta Ferro che presta il volto all’intrepida Gloria. Così, Yaman è volato in Francia, a Cannes, per il MipCom, poi in Russia dove ha potuto incontrare anche alcune fortunate fan e, infine, in Brasile per una lunga e divertente intervista, mostrandosi perfettamente a proprio agio davanti le telecamere.

Nelle ultime ore, tuttavia, Can ha pubblicato qualche scatto inedito di questi eventi su Instagram e ha fatto intendere che potrebbero esserci nuove tappe per la premiere de El Turco. Le fan del divo turco si sono immediatamente scatenate e hanno iniziato a pensare alle prossime possibili trasferte, compresa magari una premiere in Italia. Certo Can non ha gradito come Mediaset ha gestito la messa in onda de El Turco, slittata ad aprile 2025 con diverse settimane di ritardo rispetto al resto del mondo, ma magari questo sarebbe proprio un modo per fare pace con la rete.

Scopri le ultime news su El Turco.