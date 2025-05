Can Yaman infuoca il Web: la foto con addominali in vista è super sexy!

News VIP

Can Yaman torna su Instagram con uno scatto super sensuale, con addominali a vista e il ricordo di Sandokan.

Can Yaman ha deciso di infiammare il web, tornando a focalizzare l’attenzione degli utenti sul progetto di Sandokan che approderà in autunno su Rai 1. Lo scatto con gli addominali in vista, i capelli lunghi e sotto la doccia non passa di certo inosservato.

Can Yaman pronto per Sandokan

La carriera di Can Yaman ha spiccato ufficialmente il volo. L’attore turco si è affrancato dalle soap che lo hanno reso noto, soprattutto in Italia e poi nel mondo, come Daydreamer e Mr. Wrong, senza mai tuttavia rinnegarle, mostrandosi molto legato al suo passato ma pronto a lasciarlo andare per qualcosa di nuovo. Già sul set di Viola come il Mare, Yaman ha affrontato una sfida non da poco recitando per la prima volta in italiano, ed è stato approvato dai telespettatori che hanno regalato ascolti altissimi alla fiction con Francesca Chillemi. Ora, tuttavia, Yaman è andato oltre ed è a tutti gli effetti un attore internazionale grazie a El Turco e Sandokan.

La serie tv storica che lo vede nei panni del giannizzero ottomano Hasan Balaban ha fatto furore in tutto il mondo, sorprendendo ed entusiasmando. Un grande vanto per Can che si è dedicato anima e corpo per sei lunghi mesi a El Turco, sperando proprio di ottenere questo effetto. Per Sandokan, invece, occorre attendere l’autunno 2025 con la messa in onda su Rai 1 dopo la lunga e faticosa fase di post produzione. Yaman si è calato nei panni della Tigre della Malesia approdando anche un grande cambiamento al suo fisico statuario e nelle ultime ore, mentre impazza il gossip sulla nuova fidanzata Thamires Hauch, l’attore turco ha voluto proprio ricordare quei momenti con uno scatto da svenimento. Ecco i dettagli.

Can Yaman con addominali a vista, che foto sexy

Per ricordare l’inizio delle riprese di Sandokan che avveniva proprio in questo periodo lo scorso anno, Can Yaman ha deciso di far girare la testa a tutte le sue fan. L’attore turco, infatti, ha pubblicato su Instagram uno scatto senza maglietta, con addominali in vista resi ancora più possenti Dali allenamenti fatti per calarsi nei panni della Tigre della Malesia, e sotto la doccia. Uno scatto sexy che fa mancare il fiato. L’attore aveva ancora i capelli lunghi, qualcosa che molte fan rimpiangono dato che sono affezionate a questo look già dai tempi di Can Divit nella soap Daydreamer. Questo è senza dubbio un periodo d’oro per Yaman e la sua carriera, e chissà che presto questa ondata positiva non attragga anche un amore inaspettato che possa portarlo all’altare.