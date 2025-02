Can Yaman in Egitto per lavoro: ecco tutti i dettagli sull'ultimo progetto del divo turco

News VIP

Can Yaman si prepara al tour mondiale per El Turco, ma prima vola in Egitto a El Cairo per un nuovo progetto. Ecco di cosa si tratta.

Can Yaman si trova in Egitto, poco prima del tour mondiale per il lancio della nuova serie tv storica El Turco, in uscita a livello mondiale il prossimo 21 marzo 2025. Ma cosa sta facendo il divo turco a El Cairo? Ecco tutti i dettagli e gli ultimi gossip sull’attore più amato dalle fan di tutto il mondo.

Can Yaman a marzo torna in tv con El Turco

L’attesa sta per finire, tra poco più di un mese arriverà sul piccolo schermo El Turco ovvero la serie tv storica che vede Can Yaman nei panni del condottiero ottomano Balaban Agha, durante il secondo assedio di Vienna. La serie tv segue la storia del combattente coraggioso e orgoglioso che si trova a chiedere rifugio al popolo della Moena, e qui incontra Gloria che nella serie tv è impersonata da Gloria Ferro, che lo spingerà a rimettere in discussione le sue credenze per aiutare il popolo in difficoltà, diventando un vero eroe ancora oggi ricordato dalla popolazione locale. Can ha parlato molto del suo impegno sul set e dei ritmi serrati che l’hanno portato a girare l’intera serie tv in Ungheria, lontano dall’Italia per lunghi e faticosi mesi, mettendolo alla prova a che a livello morale oltre che fisico, dato che ne El Turco ci sono tante scene di lotta, equitazione e combattimento con lame.

Yaman è molto emozionato all’idea di regalare alle sue fan in tutto il mondo questo prodotto, che è finito anche nella lista di IMBd tra le dieci serie più attese del 2025 come unica produzione turca presente, segno che la Turchia sta esportando prodotti di qualità al fianco della soap che sono sempre tra le più amate della pubblico. Del resto Yaman ne è la prova dato che la sua carriera in ascesa è iniziata proprio con le soap come Daydreamer e Mr Wrong, per poi consolidarsi grazie allo studio arrivando ad essere inserito come protagonista in produzioni internazionali. El Turco esce in contemporanea mondiale il 21 marzo 2025 e in Italia è stato acquistato da Mediaset, che ha deciso di fare una scelta molto simile di Viola come il Mare, ovvero lanciare le puntate prima sulla piattaforma streaming Mediaset Infinity e poi in prima serata su Canale 5 con un appuntamento a settimana.

Can Yaman in Egitto, perché?

Mentre tutti attendono la messa in onda de El Turco, che in Italia sarà trasmessa su Canale 5 in prima serata dopo essere approdata su Mediaset Infinity, Can Yaman è volato in Egitto e a renderlo noto sono i suoi amici e manager, che pubblicano spesso e volentieri scatti con l’affascinante divo turco dal momento che lui ha deciso di lasciare ancora inattivo il suo profilo Instagram. In tanti si chiedono quando Can tornerà a pubblicare sui social dal momento che ora i suoi impegni lavorativi sono conclusi e dovrebbe essere più sereno, ma per ora nessun accenno alla questione. Ma cosa fa Can a El Cario?

Secondo i media turchi, l’attore protagonista di Sandokan starebbe girando uno spot pubblicitario, anche se il brand è al momento top secret. Yaman avrebbe visitato l’incredibile città, esplorato le piramidi e fatto un tour in cavallo prima di iniziare le riprese. Effettivamente dalle foto uscite sui social oltre a mostrare un look decisamente interessante con un capo-spalla beige che si abbina perfettamente alla location e lo rende misterioso insieme agli occhiali a mascherina, Yaman appare davvero divertito anche dalle fan che, neppure a dirlo, lo hanno riconosciuto anche qui.