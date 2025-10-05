Can Yaman, i contenuti inediti su Sandokan mostrano tutto il suo duro lavoro

News VIP

Can Yaman pubblica su Instagram nuovo contenuti inediti su Sandokan, mentre mancano meno di due mesi alla messa in onda della serie tv su Rai 1.

Salti, acrobazie, duelli con la spada e momenti davvero intensi ci aspettano in Sandokan. Can Yaman celebra il prossimo arrivo della serie tv su Rai 1, che debutta tra meno di 60 giorni con le otto puntate della prima stagione, con questi contenuti inediti dal set.

Can Yaman tra salti e combattimenti in Sandokan

La preparazione fisica di un ruolo come quello di Sandokan richiede davvero tanto impegno e dedizione. Prima di affrontare il set, contemporaneamente allo studio del copione e a quello della dizione inglese, Can Yaman ha affrontato un cambiamento fisico enorme, perdendo circa dieci chili in un mese. L’attore turco, già molto in forma perché grande amante dell’attività sportiva e dello stile di vita sano così come dell’alimentazione pulita, ha messo tutto sé stesso per raggiungere la forma fisica richiesta per quello che, come ha ammesso più volte, è il ruolo della sua vita.

Non a caso, infatti, Yaman si è trasferito a Roma cinque anni fa per prendere parte a questo progetto internazionale, che vedrà la luce a dicembre 2025 con la messa in onda su Rai 1 della prima stagione. Can sta tenendo alta l’attenzione su Sandokan, consapevole che questa prova potrebbe essere fondamentale per la sua carriera e che ci saranno, inevitabilmente, tanti paragoni all’adattamento televisivo degli anni Settanta dell’opera di Emilio Salgari, con Kabir Bedi come protagonista. Dopo essersi mostrato nelle prime immagini dal set, ecco che Yaman torna a pubblicare contenuti esclusivi che infiammano le sue sostenitrici su Instagram.

Can Yaman, nuovi contenuti inediti di Sandokan

Mancano circa sessanta giorni alla messa in onda di Sandokan su Rai 1. La serie tv debutta con otto puntate ma è stata già rinnovata per una seconda e una terza stagione, dunque Can Yaman tornerà presto sul set calandosi nuovamente nei panni della Tigre della Malesia. L’attore turco tiene particolarmente a questo progetto e non lo nasconde, tanto che ormai il suo profilo Instagram è un vero e proprio tesoro per chi vuole sapere qualcosa di più in anteprima sulla serie tv tratta dal ciclo narrativo di Emilio Salgari.

Poche ore fa, dopo aver pubblicato una foto di lui nei panni di Sandokan, Can ha pubblicato anche un video inedito di un combattimento che vedremo sul piccolo schermo dove si destreggia tra salti, spade e attacchi da tutte le parti. Insomma, Yaman dà prova della sua destrezza anche qui e non vediamo l’ora che Sandokan approdi su Rai 1 per commentarlo insieme.