Can Yaman, grave lutto per l'attore: le Fan si stringono attorno a lui sui social

Can Yaman saluta la sua cara nonna materna. Le fan dell'attore turco si stringono attorno a lui per il lutto.

Can Yaman è stato improvvisamente colto da un grave lutto. L’attore turco saluta la sua cara nonna materna e le fan si stringono attorno a lui nel dolore. Ecco i dettagli.

Can Yaman in lutto

La decisione di trasferirsi a Roma, ormai più di cinque anni fa, ha ripagata ampiamente Can Yaman e sta continuando a farlo, portando la sua carriera ad un livello internazionale e la speranza di diventare sempre più famoso nel mondo ogni giorno più concreta. Can ha lasciato il mondo delle soap per quello delle fiction, con Viola come il Mare, poi ha debuttato nel suo primo cast internazionale con la serie tv storica El Turco, che è andata in onda questo anno e ha ricevuto tantissime critiche positive da parte di pubblico ed esperti del settore. Poi, Yaman si è impegnato per oltre quattro mesi sul set di Sandokan, pronto a portare sul piccolo schermo la sua versione della Tigre della Malesia, che vedremo a partire da dicembre 2025 su Rai 1 e poi con una distribuzione a livello internazionale. Ma non è tutto.

Can ha annunciato di essere in procinto di partire per la Spagna dove girerà una serie tv ancora top secret, dopo aver preso lezioni di spagnolo e dizione per mesi, così da risultare perfetto davanti le telecamere. Infine, tra i prossimi impegni dell’attore turco, prima di tornare in Italia per le riprese della seconda stagione di Sandokan già in cantiere, ci sarà anche un film in Brasile. Una bella conquista visto che per lui questa sarà la prima volta sul grande schermo. Insomma, il trasferimento è stato il primo tassello di un domino che ha portato Can ad essere famosissimo, ma anche molto distante da casa sua e questo è senza dubbio bruttissimo quando capita un lutto come è capitato nelle ultime ore a Yaman.

Can Yaman saluta l’adorata nonna

Chi segue Can Yaman sa benissimo che l’attore è davvero molto legato alla sua famiglia. In ogni momento libero, infatti, Can preferisce tornare a casa sua in Turchia per riabbracciare tutti, piuttosto che spendere soldi per vacanze alla moda come molti dei Vip suoi colleghi. Per questo per lui deve essere stato molto brutto scoprire che la sua adorata nonna materna purtroppo è deceduta poche ore fa.

L’annuncio lo ha dato Can su Instagram con la foto della nonna e un dolce pensiero. Le fan dell’attore, colpite dalla delicatezza con cui ha deciso di rivelare questa notizia, si sono immediatamente strette attorno all’attore che può davvero contare su uno stuolo di ammiratrici e sostenitrici che per lui farebbero di tutto.