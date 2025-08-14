Can Yaman celebra l'amore con Sara Bluma in questi nuovi scatti

News VIP

Can Yaman celebra il suo amore per Sara Bluma dopo le ultime critiche sui social. Ecco le nuovo foto di coppia.

Can Yaman e Sara Bluma se ne infischiano delle critiche e sono più forti che mai. Mentre sul web l’attore turco e la deejay vengono sommersi da un’ondata d’odio, in Romania si godono una pausa dagli impegni e scattano nuove foto di coppia davvero bellissime.

Can Yaman e Sara Bluma ignorano le critiche

Can Yaman ha ufficializzato la sua relazione con Sara Bluma ma la reazione non è stata quella sperata. Le fan dell’attore turco, infatti, hanno iniziato a criticare ferocemente la deejay che secondo loro non fa per lui, lo ha allontanato dai suoi valori e lo sta facendo vedere al grande pubblico sotto una luce più negativa. Can ha tuonato contro gli haters, chiedendo a tutti di lasciarli in pace e di smettere di seguirlo se non si trovano d’accordo con le decisioni della sua vita.

In effetti nel caso di Can purtroppo assistiamo ad un fenomeno particolare, per cui molte sostenitrici hanno scambiato il personaggio con la persona e così il fatto che si stia facendo vedere non solo per il bravo ragazzo legato alla famiglia e ai valori, bensì per un ragazzo che sa divertirsi in discoteca e ama fumare un sigaro o bere un bicchiere di liquore, ha creato scandalo. Quando Yaman, poi, ha pubblicato un video di Sara durante un evento mentre svolge il suo lavoro da deejay, facendo ballare all’impazzata tutti i presenti, la coppia è stata travolta da un’ondata d’odio social davvero raccapricciante che ha deciso comunque di ignorare.

Can Yaman e Sara Bluma più uniti che mai

Nonostante la recente ondata d’odio che li ha colpiti, Can Yaman e Sara Bluma sono più uniti che mai. La coppia sta trascorrendo qualche giorno in Romania e qui ha deciso di farsi immortalare in nuovi scatti, con look abbinati e tanto divertimento che traspare dall’obiettivo della fotocamera. C’è chi ancora non riesce proprio a credere al atto che Yaman abbia scelto Bluma come sua fidanzata - e si mormora promessa sposa - tanto da accusare entrambi di stare insieme solo per pubblicità, con una strategia messa a punto dalle rispettive agenzie.

Una teoria davvero forte ma non è la prima volta che la sentiamo, dato che anche quando si fidanzò con Diletta Leotta, Can fu accusato della medesima cosa. Cosa ne pensate della reazione di queste fan? Dove si trova il confine tra lecito ed esagerato quando si parla di Vip? Comunque, teniamo a precisare, ci sono anche molti fan che lo appoggiano e lo comprendono senza esitazione.