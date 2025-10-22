Can Yaman e Sara Bluma inseparabili: dopo la Festa del Cinema di Roma, eccoli a Madrid

News VIP

Sara Bluma e Can Yaman sono inseparabili e dopo l’ultimo red carpet a Roma, sono volati insieme a Madrid.

Can Yaman e Sara Bluma sono più innamorati che mai. La coppia si è presentata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, per poi volare a Madrid dove il divo turco è pronto ad iniziare le riprese della nuova serie tv top secret.

Can Yaman e Sara Bluma, che coppia!

Da quando ha annunciato di essersi sentimentalmente legato a Sara Bluma, affascinante deejay di fama, Can Yaman non se l’è vista bella. L’attore turco, infatti, è idolo di milioni e milioni di fan in tutto il mondo, che si sono dimostrare insolitamente gelose del nuovo legame di Can, arrivando anche a muovere critiche e accuse pesanti, e spingendolo a prendere una posizione netta pubblicamente. La sua storia d’amore con Sara non si discute.

Recentemente, in occasione della Festa del Cinema di Roma dove ha presentato Sandokan, Can e Bluma hanno sfilato insieme sul red carpet conquistando tutti. Una mossa per ribadire che è lei la donna della sua vita e che occorre portarle rispetto. Yaman ha parlato di Sandokan, ammettendo che questo è il ruolo della sua vita, un’occasione che cinque anni fa lo ha spinto a lasciare la Turchia, forte del successo delle soap che iniziavano a conquistare spettatori in tutto il mondo, per calarsi nei panni della Tigre della Malesia. Dopo l’ultima conferenza, Yaman è volato in Spagna portando con sé anche la sua fidanzata.

Can Yaman e Sara Bluma a Madrid

Conclusa la conferenza stampa alla Festa del Cinema di Roma per presentare Sandokan, la serie tv in arrivo dal primo dicembre 2025 su Rai 1, Can Yaman ha preso un aereo per la Spagna insieme alla compagna Sara Bluma. La coppia è più unita che mai e l’affascinante deejay ha deciso di accompagnare l’attore turco sul nuovo set a Madrid, dove Can rimarrà qualche mese per girare una nuova serie tv top secret.

Non sappiamo molto della trama, solo che sarà qualcosa di nuovo e che ci sarà molta azione, tanto che Yaman si è dedicato alla palestra in ogni momento libero nelle ultime settimane. Per risultare perfetto Can ha anche studiato lo spagnolo, grazie a lezioni private con una docente che ha migliorato la sua pronuncia e il suo vocabolario. La curiostà delle fan dell'attore turco è tanta e sicuramente nelle prossime settimane Yaman farà qualche piccolo ma prezioso spoiler prima della presentazione ufficiale del suo nuovo progetto.