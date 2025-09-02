Can Yaman condivide scatti super Hot su Instagram: super sexy sotto la doccia

News VIP

Can Yaman fa sfoggio della sua sensualità su Instagram. L'attore turco è un adone in questi scatti super hot.

Can Yaman ha deciso di condividere su Instagram una seria di scatti davvero infuocati. L’attore turco, infatti, ha pubblicato sulla sua pagina personale le foto di Tamer Yilmaz che lo ha ritratto senza veli sotto la doccia.

Can Yaman, super sexy in questi scatti

Il grande successo di Can Yaman costituisce un fenomeno davvero singolare, paradigma di un attore che si è impegnato anche lontano dal set, senza mai trascurare la sua forma fisica e mentale, cercando di studiare e migliorarsi sempre di più. Tutto questo grande sforzo messo nella sua carriera, talvolta anche a discapito della sua vita privata dato che per lunghi anni è stato solo alla ricerca del giusto equilibrio tra amore e carriera, ha ripagato Yaman che nell’ultimo anno ha fatto un grandissimo salto di qualità.

Il tempo delle soap, almeno per ora, si è concluso e Yaman è protagonista di ben due produzioni internazionali ovvero Sandokan e El Turco, entrambe rinnovate per una seconda stagione. Can ha lasciato anche la fiction Viola come il Mare, non potendo far conciliare i suoi impegni sul set con quelli della serie tv con Francesca Chillemi, anche perché le riprese sono state posticipate proprio per permettere all’attrice di riposare durante la sua gravidanza difficile.

In questi giorni, Yaman è atteso a Venezia in occasione dell’ottantaduesima edizione della Mostra del Cinema, per ritirare un premio alla carriera, un altro tassello del suo enorme successo. Su Instagram, invece, l’attore turco ha deciso di regalare un momento bollente alle sue fan con questi scatti sexy.

Can Yaman sotto la doccia, le foto fanno impazzire

Can Yaman ha deciso di deliziare le due numerose fan su Instagram con alcuni scatti del fotografo Tamer Yilmaz che lo ha fotografato sotto la doccia. Can gioca con l’acqua, mette in mostra il suo corpo perfetto, con i capelli ancora lunghi dato che queste foto evidentemente sono state fatte prima della fine delle riprese di Sandokan, quando il divo turco aveva ancora la sua folta chioma.

Tantissimi i likes su Instagram ma anche il commento della sua fidanzata Sara Bluma, sempre pronta ad incoraggiarlo. Si mormora che l’atto faccia sul serio con la bella deejay tanto da provare a mettere su famiglia con l’arrivo di un bebè. Questa notizia non è ancora stata commentata dai diretti interessati, che in questi giorni si ritrovano a Venezia dato che Can sarà insignito di un premio mentre lei terrà una serata con la sua consolle.