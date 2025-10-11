TGCom24
Can Yaman annuncia i suoi prossimi progetti: ''Sono molto emozionato''

Irene Sangermano

Can Yaman tra Sandokan e tanti nuovi progetti, ecco cosa ha annunciato su Instagram.

Can Yaman annuncia i suoi prossimi progetti: ''Sono molto emozionato''

Can Yaman è pronto per i prossimi impegni che lo attendono. L’attore turco conferma la sua presenza a Roma per presentare Sandokan, da dicembre 2025 su Rai 1, poi volerà in Spagna per girare una nuova serie tv.

Can Yaman presenta Sandokan a Roma

La carriera di Can Yaman brilla più che mai e l’attore turco sta raccogliendo il frutto del suo duro lavoro. Dopo anni di gavetta sui set delle soap, infatti, Yaman ha accettato una serie di lavori internazionali tra cui spicca senza dubbio Sandokan, da dicembre in onda su Rai 1 con quattro imperdibili appuntamenti. Nelle ultime ore, dopo aver svelato contenuti inediti che hanno infiammato le fan su Instagram, Yaman ha confermato la sua presenza a Roma per il Festival del Cinema, dove presenterà Sandokan e il suo personaggio della Tigre della Malesia.

Un personaggio iconico nella letteratura ma anche nella storia della televisione dato che negli anni Settanta fu impersonato da Kabir Bedi, trovando un forte successo internazionale. Yaman ha speso tutte le sue energie per calarsi in questo ruolo, trovandosi in armonia con un cast internazionale nel quale spiccano Alessandro Preziosi nei panni di Yanez de Gomera, poi Ed Westwick che presta il volto all’antagonista Lord Brooke e l’esordiente Alanah Bloor che sarà Lady Marianna. Le prime immagini dal set promettono forti emozioni e una versione più moderna ma anche più introspettiva di Sandokan, insomma una versione mai vista prima che si differenzia molto da quella di Bedi.

Can Yaman vola in Spagna

Ma gli impegni di Can Yaman non si fermano a Sandokan. Grazie alle anticipazioni diffuse negli ultimi mesi sappiamo che l’attore turco ha firmato per tornare nei panni della Tigre della Malesia anche per una seconda e terza stagione, dunque le riprese dovrebbero iniziare nel 2026. Tra poche settimane, invece, Yaman volerà in Spagna per prendere parte ad un nuovo progetto televisivo ancora top secret.

“Sandokan prima in Italia, dopo in tutto il mondo. Sarà una produzione italiana che stregherà il mondo e ne saremo fieri tutti. Tante novità e sorprese belle da svelare.. Dopo la promozione che farò a Roma tra il 15 e il 18 ottobre, a partire del 19 mi aspetta la Spagna per realizzare il mio sogno di girare una serie anche in spagnolo. Inizia un periodo super produttivo per me e ne sono molto emozionato”.

Emozionato, Can ha annunciato il suo impegno in Spagna per il quale si è preparato prendendo lezioni di dizioni e lingua spagnola, ma anche tornando in palestra dato che sembra che ci sarà parecchia azione. Chissà se tra qualche settimana Yaman ci darà qualche indizio in più.

