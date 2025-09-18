Camihawke conferma il gossip: Tananai è il suo nuovo fidanzato!

News VIP

Sono diverse settimane che si parla di un flirt tra Camihawke e Tananai. L’influencer finalmente conferma la relazione con il noto cantante.

Camihawke racconta perché è finita con Aimone Rominzi

Al secolo Camilla Boniardi ma su Instagram famosa per il nickname Camihwke, la bella influencer è prepotentemente entrata nel gossip italiano in queste settimane. Da diverso tempo, infatti, ai fan che la seguono con passione da anni è apparso chiaro che la relazione con Aimone Romizi fosse terminata e così lei è stata invasa dalle domande più disparate. Sebbene sia una nota influencer con un seguito di ben 1,3 milioni di followers su Instagram, Camihawke ha preferito confermare tra le righe la questione senza dare una vera e propria spiegazione. Ma perché?

Intervistata da Fanpage, l’influencer ha ammesso di essere arrivata a questa decisione dopo sette lunghi anni di relazione avendo preso consapevolezza che alcune cosa ormai non andavano. Non sembra, a sua detta, esserci stata dunque una burrascosa divisione anche se sul web si mormora che sia stata lei a lasciare Aimone per un altro. Camihawke ha poi voluto chiarire di aver preferito non comunicare immediatamente la rottura attraverso un video, perché sarebbe stato riduttivo riassumere sette anni in una manciata di minuti, ma ha anche sottolineato di non essersi mai nascosta dietro un dito, parlando della questione sulla quale non ha voluto speculare per fare hype. Nella sua vita, tuttavia, c’è già un nuovo amore ed è proprio lei a confermarlo nel corso dell’intervista.

Camihawke fa coppia con Tananai

Da diverse settimane si parla di un flirt tra Camihawke e Tananai. La bella influencer è tornata single dopo sette anni e alcuni avvistamenti social e dei suoi fan hanno fatto immediatamente pensare che ci fosse del tenero con il cantante. Ora, finalmente, è proprio lei a rispondere a domanda diretta e confermare la love story con Tananai.

“Non non mi va di raccontare troppo, perché comunque sono argomenti delicati, sono coinvolte persone, però è un bel momento, sono felice, sto riacquistando serenità. È stata una bella scoperta e ovviamente è da capire. Però sono felice. Capisco la curiosità e l’accetto, però chiedo anche di rispettare i limiti di ciò che si vuole raccontare, perché penso sia anche importante proteggere alcune cose”.

Ha dichiarato l’influencer, ammettendo poi di aver capito negli anni come difendere la propria privacy il più possibili nei limiti della sua vita già mediatamente esposta grazie al suo lavoro. Vi piace questa coppia?