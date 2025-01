C'è Posta per Te: le anticipazioni e gli ospiti della puntata di sabato 25 gennaio

News VIP

Oggi, sabato 25 gennaio, in prima serata su Canale 5, torna C'è Posta per Te, l'imperdibile appuntamento del sabato sera con il people show di Maria De Filippi giunto alla sua ventottesima edizione.

C'è Posta per Te: le anticipazioni di sabato 25 gennaio

Sabato 25 gennaio, torna l’atteso appuntamento in prima serata su Canale 5 con C'è Posta per Te, il people show condotto dall’inimitabile Maria De Filippi. Una serata all’insegna di emozioni, sorrisi e lacrime, capace di appassionare e coinvolgere sia il pubblico in studio che quello a casa.

Nel terzo appuntamento della stagione, Maria guiderà nuove storie di ricongiungimenti familiari, rapporti sentimentali da ricostruire e vecchi amori mai dimenticati. Come sempre, il programma si propone di trasformare situazioni complesse in nuovi inizi, grazie alla sensibilità e all’empatia della conduttrice, che sa intercettare fragilità e desideri dei protagonisti.

Ma C'è Posta per Te è anche l’occasione per regalare momenti indimenticabili a persone speciali: tra le sorprese previste per questa sera, due ospiti eccezionali animeranno lo studio. La regina del pop italiano, l’artista multiplatino Annalisa, e il celebre attaccante spagnolo del Milan e della Nazionale, Álvaro Morata, saranno protagonisti di due emozionanti sorprese.

Ad aiutare Maria nel recapito delle buste ci saranno i fidati postini: Marcello Mordino, Gianfranco Apicerni, Andrea Offredi e Giovanni Vescovo, pronti a portare gli inviti che cambieranno la vita dei partecipanti.

Una serata da non perdere, per ritrovare il calore delle emozioni autentiche che solo C'è Posta per Te sa regalare.

L'appuntamento con C'è Posta per Te è per stasera, sabato 25 gennaio, a partire dalle 21.20 su Canale 5.