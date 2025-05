Belve trasloca su Mediaset? La proposta a Francesca Fagnani

News VIP

Mediaset interessata a portare Belve su Italia 1, mentre a Francesca Fagnani sarebbe stato proposto anche un altro importante reality show di Canale 5.

Belve si trasferisce su Mediaset? Il successo del programma di Francesca Fagnani potrebbe far gola ai vertici del Biscione, ma c’è di più: secondo una recente indiscrezione, la rete avrebbe pensato a lei anche per un popolare reality show di Canale 5. Ecco i dettagli.

Belve, successo strepitoso su una nuova rete?

Francesca Fagnani è tornata, in prima serata su Rai 2, con la nuova stagione di Belve e tante interviste esclusive ai protagonisti dello showbitz italiano. Dopo la sua intervista, Michele Morrone si è lasciato andare ad un lungo sfogo contro gli attori italiani, per poi cancellare tutto a causa delle polemiche, mentre Raz Degan è tornato virale per la sua particolare pratica sessuale e Nathalie Guetta si è proposta come co-conduttrice del Festival di Sanremo. Belve piace, è un format che funziona e non stanca mai e per questo sembra che anche altre reti siano interessate a portarlo a casa loro, certe degli ascolti che sa incassare la Fagnani.

Mesi fa si è parlato del trasloco di Francesca su Nove, dove sono già Amadeus e Fabio Fazio, con un contratto con Warner Bros. Discovery ma non è questa l’unica rete interessata, e infatti si parla anche della proposta di Mediaset che sarebbe stata fatta ad inizio anno e che ora potrebbe essere rivalutata. La proposta, tuttavia, contiene anche un’altra clausola ovvero la conduzione di un reality show molto popolare su Canale 5. Ecco tutti i dettagli.

Belve trasloca a Mediaset?

Su Affai Italiani, Hit ha rivelato che poco prima del rinnovo di Francesca Fagnani con le Rai, Mediaset avrebbe pensato ad una controproposta per portare Belve sulle proprie reti, proponendo un incontro con Pier Silvio Berlusconi in persona. Ma in cosa consisteva la proposta dei vertici del Biscione?

“L’idea era quella di posizionare Belve nel prime time di Italia 1 per almeno una ventina di serate. Non solo, segretamente a Mediaset si covava anche l’idea di affidare, in seno al contratto che si sarebbe stilato a Francesca Fagnani per Belve, anche la conduzione di un ciclo dell’Isola dei famosi, ora brillantemente condotta da Veronica Gentili. Poi, come la storia recente ci insegna, la cosa non si è conclusa e Mediaset ha mollato il colpo“.

Insomma, Pier Silvio voleva proporre Belve come programma nel prime time di Italia 1 con diverse puntate, circa una ventina, ma anche la conduzione de L’Isola dei Famosi che poi sappiamo essere andata a Veronica Gentili, che se la sta cavando più che bene con i naufraghi capricciosi di questa edizione del reality show di Canale 5.