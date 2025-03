Belve torna su Rai 2: previsto anche uno spin-off condotto da Francesca Fagnani

News VIP

Francesca Fagnani torna al timone di Belve su Rai 2. La presentatrice condurrà anche uno spin-off del programma, ecco tutti i dettagli.

Belve torna in onda su Rai 2 con Francesca Fagnani per una nuova edizione intensa, con tante interviste condotte dalla graffiante giornalista. Ma non è tutto: Fagnani, infatti, condurrà anche uno spin-off dal nome Belve Crime. Ecco tutti i dettagli.

Belve torna su Rai 2, ecco quando

Francesca Fagnani ha portato Belve al successo con le sue interviste graffianti, scegliendo di ospitare personaggi di primo piano che hanno catturato l’attenzione del pubblico, promuovendo il programma alla prima serata di Rai 2. Nel corso dell’ultima stagione andata in onda ci sono stati diversi momenti virali, come l’abbandono dell’intervista da parte di Teo Mammuccari, con conseguente polemica amarissima, ma anche la divertente intervista di Tina Cipollari o le confessioni sul tradimento di Riccardo Scamarcio che hanno invaso i social per settimane. Lo share registrato è stato altissimo, con il 9,77% di spettatori, poi il 12,9% di share per l’ultima puntata.

Ma quando torna in onda Belve? A rivelarlo ci ha pensato il profilo Cinguetterai, che ha fatto sapere che Fagnani tornerà ad intervistare Vip e volti noti del mondo dei social a partire da martedì 22 aprile 2025. Ma chi saranno gli ospiti di Fagnani, attaccata da Asia Argento? Certamente il pubblico si aspetta grandi nomi, magari qualche protagonista dell’ultimo Festival di Sanremo come il vincitore Olly oppure Lucio Corsi, che rappresenterà l’Italia agli Eurovision Song Contest 2025 a Basilea. Non è escluso che Fagnani torni a contattare Chiara Ferragni, anche se l’influencer sembra volersi tenere lontana dal piccolo schermo.

Belve, arriva lo spin-off: ecco i dettagli

Oltre a tornare al timone di Belve a parte da martedì 22 aprile 2025, sempre in prima serata su Rai 2, Francesca Fagnani sarà anche al timone di uno spin-off del programma dal titolo Belve Crime. A rivelarlo sempre la pagina social in questione che su X ha fatto sapere di cosa parlerà questa versione del programma. Sembra che Fagnani voglia incentrare le nuove interviste sui colpevoli di un crimine o sui testimoni chiave di un delitto. Insomma, anche la Rai punta sull’argomento crime che ormai è diventato di grande moda tra gli spettatori, come ci rivelano la nascita di tantissimi podcast super seguiti ma anche di programmi su reti minori, che sondano i delitti perfetti e danno una prospettiva con tanto di testimoni, membri della polizia e altri. Anche sulle piattaforme streaming più conosciute sono usciti tantissimi speciali, ma anche serie tv vere e proprie con delitti famosissimi come quello di Sarah Scazzi ovvero il delitto di Avetrana.