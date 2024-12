Asia Argento attacca Francesca Fagnani dopo la sua intervista a Belve: "A un certo punto volevo partire de capoccia"

Gossip TV

Asia Argento torna a far parlare di sé con dichiarazioni al vetriolo che non risparmiano nessuno. Ospite del podcast Gurulandia, l’attrice e regista si è lasciata andare a commenti taglienti e senza filtri su diversi personaggi del mondo dello spettacolo, da Rosita Celentano a Francesca Fagnani, passando per i giudici di X Factor. Le sue parole, riportate da Biccy, hanno subito scatenato polemiche e reazioni.

Asia Argento: "Francesca Fagnani, si era proprio incattivita con me"

Asia non ha lesinato critiche al talent show musicale in cui è stata giudice per una breve parentesi, sottolineando come i tempi d’oro sembrino ormai un ricordo lontano:

“Quando si guadagna come giudici a X Factor? Un tempo di più, ora sempre meno. Ormai prendono gli scappati di casa. Vedete che manco voi ve lo ricordate?! Non l’ho mai guardato prima e nemmeno adesso.”

Alla domanda su quanto del programma sia reale e quanto costruito, l’attrice ha difeso la trasparenza del format almeno per il periodo in cui vi ha preso parte:

“Mi hanno cacciata, ma fino a che ci sono stata ho visto solo cose reali, non c’era nulla di finto.”

Un giudizio che suona quasi indulgente rispetto alle critiche riservate al resto dello show, ma che non stempera la provocazione verso chi oggi ne rappresenta il volto.

Asia Argento ha poi commentato con sarcasmo il suo rapporto con Rosita Celentano, con cui ha lavorato di recente e con cui sembra non essere riuscita a trovare un terreno comune:

“Selvaggia Lucarelli o Rosita Celentano? Preferisco assolutamente Selvaggia! L’altra è pesante! Ma poi è bigotta, i bigotti no, via, next, i bigotti non mi piacciono.”

La dichiarazione, già di per sé piuttosto dura, sottolinea l’incompatibilità caratteriale tra le due donne, accendendo ulteriormente i riflettori su presunti dissapori emersi durante la loro collaborazione.

Non meno aspra è stata la critica rivolta a Francesca Fagnani e al suo programma di interviste, Belve. Asia ha confessato che la sua esperienza come ospite della trasmissione è stata tutt’altro che piacevole, al punto da metterla a dura prova anche a livello emotivo:

“Belve o Gurulandia? Gurulandia! Ma non scherziamo, ma nemmeno a chiedermelo. Io lì a un certo punto volevo partire de capoccia. Dai, è stata pesante, molto pesante. Io non me l’aspettavo, perché non avevo mai visto il programma.”

L’attrice ha poi aggiunto:

“Questa qui (Francesca Fagnani, ndr) era proprio incattivita con me, e mi stava proprio… diciamo poco simpatica in quel momento. Poi, secondo me, si è un po’ calmata con il tempo, ultimamente mi sembra un po’ gentile, anche perché altrimenti non c’andrebbe nessuno.”

Asia ha inoltre rivelato un dettaglio personale particolarmente delicato, legato al suo percorso di sobrietà:

“Avevo smesso di bere da dieci giorni e quello è stato l’unico momento in questi tre anni in cui sono tornata a casa e ho pensato che volevo bere.”