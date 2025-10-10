Belve, svelati i nuovi ospiti della prossima edizione del talk show condotto da Francesca Fagnani

News VIP

Francesca Fagnani ha arricchito la sua lista di ospiti per la prossima edizione di Belve: ecco chi sono i nuovi nomi svelati!

Dopo Belen Rodriguez e l'indiscrezione su Maria De Filippi, Francesca Fagnani ha arricchito ulteriormente la lista di ospiti della prossima stagione di Belve, il suo noto talk show su Rai 2 in cui con le sue interviste graffianti la conduttrice mette sulla graticola i vip disposti a sottoporsi alle sue domande.

Belve, si allunga la lista di ospiti per la prossima edizione

Belve è pronto a tornare su Rai2 con una nuova edizione già ricca di ospiti. Dopo il sì di Belen Rodriguez, è stata anche la volta di Maria De Filippi che, come ha rivelato Adnkronos, sarà una delle star della nuova stagione del programma. Non è ancora chiaro se la sua presenza si limiterà a una sola puntata o se la sua ospitata si protrarrà per più appuntamenti. Intanto, continuano ad arrivare le prime indiscrezioni sui nuovi ospiti della prossima edizione di Belve.

Gabriele Parpiglia aveva parlato di Barbara D'Urso, già concorrente di Ballando con le Stelle: "Lei adesso sarà una concorrente di Ballando con le stelle e inoltre è quasi svanito il patto anti d’Urso tra Mediaset e Rai, quindi si apre davvero uno spiraglio per la Fagnani". Ma anche Rocio Munoz Morales potrebbe essere tra le probabili presenze del programma, nel quale racconterà la sua versione della separazione da Raoul Bova, dopo che l'ex compagno è stato ospite di Verissimo in una delle prime puntate del talk show di Canale 5.

Belve, chi sono i nuovi vip che Francesca Fagnani intervisterà?

Intanto, tra i prossimi ospiti di Belve sembra che si possano annoverare anche il cantante Adriano Pappalardo e l'attore Simone Susinna. La notizia è stata riportata da Davide Maggio, che ha rivelato che l'intervista di Pappalardo è stata registrata nelle scorse ore e andrà in onda in una delle cinque puntate di cui sarà composta questa edizione, in partenza dal 28 ottobre in prima serata su Rai2:

"Questo pomeriggio Francesca Fagnani ha lasciato gridare Adriano Pappalardo. Il cantante sarà, infatti, uno degli ospiti della prossima stagione del programma di Rai 2: l’intervista è stata registrata poche ore fa e andrà in onda in una delle cinque puntate previste, a partire da martedì 28 ottobre in prima serata"

Simone Susinna, invece, è un noto attore e modello, che si è distinto per la sua presenza a L'Isola dei Famosi, dove ha ottenuto il secondo posto. L'attore è stato anche protagonista del film Netflix Altri 365 giorni con Michele Morrone protagonista. Proprio quest'ultimo a Belve aveva raccontato che tra lui e Susinna era scattato un bacio sul set e questa rivelazione aveva spinto molti a credere che ci fosse un legame sentimentale tra loro, poi immediatamente smentito.