Belve, Francesca Fagnani pronta alla nuova edizione con questi Ospiti: ecco le Anticipazioni

Francesca Fagnani torna al timone di Belve su Rai 2 a partire dal 22 aprile 2025, e nel frattempo arrivano le prime anticipazioni sul programma e i suoi ospiti.

Belve torna su Rai 2, ecco quando

Grazie alle sue graffianti interviste, Francesca Fagnani si è guadagnata la prima serata di Rai 2 e una larga fetta di pubblico, affascinato dal suo modo di stare in televisione. La presentatrice torna al timone di Belve con la nuova edizione, a partire dal 22 aprile 2025, ma non è tutto. Recenti rumors, infatti, hanno confermato che il successo di Fagnani ha mosso i vertici di Viale Mazzini, che hanno pensato per lei uno spin-off dedicato al mondo del crimine. Il nuovo programma si intitola Belve Crime, e certo non è difficile pensare che questo format strizzi l’occhio a Storie Maledette di Franca Leosini, ma il pubblico è comunque molto curioso di scoprire come lo gestirà la giornalista romana.

Fagnani incentrerà queste nuove interviste sui colpevoli di un crimine o sui testimoni chiave di un delitto, cavalcando l’onda del genere crime che è tra i preferiti del pubblico ai giorni d’oggi dove si vive in modo viscerale e spasmodico talvolta la voglia di conoscere i dettagli dei crimini più cruenti del momento ma anche quelli del passato. Nel frattempo, arrivano le prime Anticipazioni sugli ospiti delle nuove interviste di Belve, ecco i dettagli.

Belve, ecco chi intervisterà Francesca Fagnani

Mentre Chiara Ferragni si tiene ben lontana dal piccolo schermo e dalle graffianti interviste di Francesca Fagnani, nonostante la giornalista stessa abbia confermato di aver provato a convincere l’influencer a raccontarsi nel suo studio, altri hanno accettato di essere protagonisti della nuova edizione di Belve, in onda in prima serata su Rai 2 a partire dal 22 aprile 2025. Tv Blog, infatti, ha diffuso le prime Anticipazioni sulla nuova edizione confermando la presenza di Michele Morrone, nuovo sex symbol italiano che ha conosciuto un grande successo internazionale grazie alla saga erotica 365 giorni, sulla piattaforma streaming Netflix.

Insieme a lui anche Raz Degan, attore famosissimo nonché ex marito di Paola Barale, poi spazio a Milly Carlucci ovvero la signora di Ballando con le Stelle ma non solo. Incerta, invece, la partecipazione di Nino Frassica dopo la sua apparizione sul palco della 75esima edizione del Festival di Sanremo nei panni di co-conduttore al fianco di Carlo Conti, e di Elly Schlein, ovvero la segretaria del PD.