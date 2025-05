Belve, Michele Morrone svela: "Dopo il divorzio bevevo tantissimo per sopprimere il dolore"

News VIP

Belve, Michele Morrone sulla depressione post-divorzio: "Bevevo per non pensare al mio dolore"

Nell'anteprima diffusa da Rai, l'attore ha rivelato di aver frequentato per oltre un anno una ragazza che gli ha somministrato filtri d'amore a sua insaputa. Questa conoscenza è solo una delle tante avventure sentimentali vissute da Morrone e che gli hanno causato diversi problemi: "Non ragionavo bene in cete situazioni e mi sono accorto che mi dava delle cose da bere a mia insaputa. Erano fiori secchi imbevuti...Che capitolo infelice".

Nel suo passato non mancano anche l'abuso di alcool e la depressione che lo ha colpito dopo la separazione dalla moglie. Nel 2014, infatti, Morrone, dopo quattro anni di fidanzamento, convolò a nozze con la stilista libanese Rouba Saadeh, da cui ha avuto due figli. Nel 2018 la coppia decide di divorziare e per l'attore iniziò un periodo di forte depressione.

Da lì, seguì l'abuso di alcool, che lo avrebbe spinto quasi sull'orlo del coma etilico: "Bevevo tantissimo per anestetizzare il dolore. Prendevo una bottiglia di vino e mi ubriacavo. Una, due, tutti i giorni. In qualche modo devi poter anestetizzare il dolore e io l’ho fatto con il metodo più economico, distruttivo, che mi ha portato a bere tantissimo. Ho superato la linea che mi ha portato oltre...E lì ho rischiato".

Belve, Michele Morrone sullo star system italiano: "Non sono per niente umili"

Noto per il suo ruolo nella trilogia di 365 giorni, disponibile su Netflix, Morrone ha raccontato che l'arrivo del successo lo ha colpito, "come un cazzotto in faccia" e che non è stato facile abituarsi. Sui suoi colleghi dello star system italiano, Morrone ha rivelato di non ritenerli umili come i colleghi statunitensi e non ha nascosto una frecciatina per l'ultima edizione dei David di Donatello:

"Non mi sono mai visto nel circoletto italiano” e aggiunge di “non aver riscontrato negli attori italiani l’umiltà delle star hollywoodiane, che hanno gli Oscar mica i David! A me del David non me ne frega niente"

L'attore ha anche raccontato che, per esigenze di copione, non si è sottratto al baciare colleghi uomini e che le sue esperienze omosessuali non si sono limitate al set: "Ho baciato altri uomini, ma per curiosità, non per sentimenti".