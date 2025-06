Belve Crime vince la gara di ascolti, quanto Share ha incassato il nuovo format di Francesca Fagnani

News VIP

Ottimo esordio per Belve Crime, il nuovo format di Francesca Fagnani spin off del suo Belve su Rai 2. Ecco lo share che ha incassato.

Ha debuttato ieri, martedì 10 giugno 2025 su Rai 2, il nuovo format condotto ed ideato da Francesca Fagnani ovvero Belve Crime, spin off di Belve. Ma come è stato l’esordio del programma in termini di share? Ecco i dati.

Belve Crime vince la gara degli ascolti

Come annunciato ad inizio stagione televisiva, i vertici di Viale Mazzini hanno dato fiducia a Francesca Fagnani approvando il suo nuovo progetto ovvero Belve Crime, spin off di Belve la cui stagione si è appena conclusa. La graffiante giornalista romana indaga su casi di cronaca che hanno tenuto l’Italia incollata allo schermo, casi sconvolgenti sui quali ancora oggi ci sono ombre e ne intervista i protagonisti, ovviamente con la sua proverbiale e unica lucidità. Il programma ha debuttato ieri, martedì 10 giugno 2025, in prima serata su Rai 2 e Fagnani ha intervistato Mario Maccione, Tamara Ianni, Eva Mikula e Massimo Bossetti.

Grande attenzione, in particolare, per quest’ultimo protagonista del caso Yara, condannato all’ergastolo anche il terzo appello in Cassazione, ma che si è sempre dichiarato innocente. Ma questo esperimento ha funzionato? La prima puntata di Belve Crime ha incassato il 12.4% di share con ben 1.570.000 telespettatori, battendo i rivali ovvero Le Iene presentano “Inside” con uno speciale dedicato a Davide Barzan, in onda su Italia 1, che ha incassato il 10,7 % di share. Dunque ottimi risultati per Fagnani, che ha ricevuto anche moltissimi commenti positivi sui social.

Belve Crime funziona?

Quando la Rai ha annunciato il progetto di Belve Crime, spin off di Belve su Rai 2 condotto da Francesca Fagnani, il pubblico ha storto il naso trovando immediatamente una grande somiglianza con Storie Maledette di Franca Leosini. A replicare alle critiche è stata la stessa Fagnani, che ha firmato per altri due anni con la Rai, commentando ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni. Ritendendo Leosini un modello inarrivabile, Fagnani ha promesso di portare sé stessa in tv senza imitare nessuno e mostrare anche un altro lato di sé, dato che lei si è da sempre occupata di cronaca nera e criminalità, dunque si muove in un terreno che conosce benissimo. E questo, possiamo dire, lo ha dimostrato soprattutto nell’intervista con Massimo Bossetti, con una lucidità incredibile e inflessibile.