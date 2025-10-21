Belve Anticipazioni: tra gli ospiti di Francesca Fagnani anche una politica che rischia il carcere

News VIP

Nello studio di Belve ci sarà anche una politica che rischia il carcere. Ecco le Anticipazioni sul programma di Francesca Fagnani, in onda dal 28 ottobre 2025 su Rai 2.

Debutta martedì 28 ottobre 2025, in prima serata su Rai 2, la nuova edizione di Belve condotta da Francesca Fagnani. Il cast degli intervistati si arricchisce con la presenza di una nota politica ma anche ex volto televisivo, che ora rischia la prigione. Ecco tutti i dettagli.

Belve Anticipazioni: novità nel cast

Francesca Fagnani torna con la nuova edizione di Belve, in onda a partire da martedì 28 ottobre 2025 in prima serata su Rai 2, e il pubblico è entusiasta e curioso di scoprire le novità di questa stagione, a partire dal cast degli intervistati. I primi protagonisti sono stati svelati nelle ultime settimane. Ci dovrebbe essere anche Barbara D’Urso, attualmente grande protagonista della nuova edizione di Ballando con le Stelle su Rai 1 dove non le manda a dire a Selvaggia Lucarelli, ma anche Rocio Munoz Morales dopo il tradimento di Raoul Bova che ha tenuto banco negli ultimi mesi. Ma non è tutto.

Lo sgabello di Fagnani accoglierà anche Isabella Rossellini e Adriano Pappalardo, poi spazio a Simone Susinna che recentemente è stato al centro del gossip per la presunta amicizia speciale con Michele Morrone, con il quale ha condiviso il set della fortunata saga erotica Netflix che ha consacrato quest’ultimo come sex symbol a livello internazionale. Il settimanale Chi, tuttavia, ha aggiunto un nuovo tassello alle Anticipazioni rivelando che ci sarà anche una politica molto famosa che ora rischia il carcere. Ecco i dettagli.

Anticipazioni Belve, Fagnani intervista Irene Pivetti

Nelle ultime ore, il settimanale Chi, ha fatto una clamorosa Anticipazione sul cast della nuova edizione di Belve, in partenza il 28 ottobre 2025 su Rai 2. Francesca Fagnani, infatti, si prepara ad intervistare anche Irene Pivetti, ex volto televisivo, ex Presidente della Camera e imprenditrice, che ad oggi rischia fino a quattro anni di reclusione.

“È stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati e ora rischia il carcere. Ne parlerà dalla Fagnani. Irene Pivetti è stata la più giovane presidente della Camera dei Deputati. L’ex leghista è stata condannata a quattro anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio e affronterà un nuovo processo. Pivetti racconterà il suo momento difficile su Rai Due, sarà tra gli ospiti della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani”.

Pivetti ha raccontato della sua situazione nel salotto di Barbara d’Urso già nel 2022, ma ora è vicina alla sentenza e la sua preoccupazione cresce. Sicuramente Fagnani avrà molto materiale di cui parlare e l’intervista sarà molto interessante, visto che la storia di Pivetti è piuttosto nota al pubblico.