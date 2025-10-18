Belen Rodriguez tra ironia e frecciate: "Marito ne ho avuto solo uno, ma non ha rispettato un obbligo…"

News VIP

Belen Rodriguez parla delle ex suocere e punge Stefano De Martino.

Nonostante il capitolo con Stefano De Martino sia ormai definitivamente chiuso, il nome di Belen Rodriguez continua a intrecciarsi con quello dell’ex marito ogni volta che il gossip torna a parlare di loro. Oggi entrambi hanno preso strade diverse — lui legato a Caroline Tronelli anche se negli ultimi tempi si è parlato di una crisi - lei concentrata su carriera e sui figli Santiago e Luna Marì — ma bastano poche parole per riaccendere la curiosità del pubblico.

Belen Rodriguez, ospite di Valentina Persia nel suo nuovo show, torna a pungere De Martino

La showgirl argentina è stata ospite del nuovo spettacolo di Valentina Persia, Sinceramente Persia – One Milf Show, in onda sul canale Nove. Durante la chiacchierata, tra risate e confidenze, la conduttrice ha messo alla prova Belen con una domanda tanto ironica quanto insidiosa:

"Non sarai mai una vera mamma italiana se non superi il test più difficile: andare d’accordo con una suocera."

A quel punto, la risposta di Belen non si è fatta attendere. Con il suo consueto sorriso, la Rodriguez ha replicato con una battuta dal doppio senso che non è passata inosservata:

"Sono andata d’accordo con tutte le suocere. Marito ne ho avuto solo uno. Diciamo che non ha rispettato uno dei tanti obblighi…"

Parole che hanno immediatamente acceso la curiosità del pubblico in studio e dei social. Belen non ha voluto specificare a quale "obbligo" si riferisse, ma per molti il riferimento era chiaro: si tratterebbe di una velata allusione ai presunti tradimenti di Stefano De Martino, di cui la showgirl argentina aveva già parlato apertamente in passato. Negli ultimi anni, Belen ha più volte raccontato di aver raggiunto un equilibrio personale, lasciandosi alle spalle le delusioni amorose

Stefano De Martino non gradirebbe Belen in Rai

Secondo quanto riportato da Dagospia, Stefano De Martino non avrebbe preso affatto bene il recente avvicinamento di Belen Rodriguez alla Rai, rete in cui lui è ormai uno dei volti principali grazie al successo di Affari Tuoi. L’arrivo di Belen, che negli ultimi mesi sta tornando in grande stile sulla scena televisiva, avrebbe generato malumori dietro le quinte: la Rai, da sempre considerata il “territorio” di De Martino, non sarebbe più solo sua.

Il sito di Roberto D’Agostino descrive per il conduttore un periodo tutt’altro che semplice, tra problemi personali e professionali — dal video intimo finito in rete al furto dell’orologio a Milano, fino alla concorrenza televisiva con La Ruota della Fortuna — e sostiene che la presenza crescente di Belen nella TV di Stato non faccia che complicare le cose.

La showgirl argentina, infatti, è sempre più attiva in Rai: è stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, sarà ospite a Belve con Francesca Fagnani, dove si racconterà senza filtri, e si vocifera che possa addirittura co-condurre Sanremo Giovani insieme a Nicola Savino. Inoltre, avrebbe ottenuto un programma su Radio 2, confermando così un ritorno televisivo importante dopo anni di distanza. Tutto questo, secondo Dagospia, avrebbe irritato De Martino, che non vedrebbe di buon occhio la crescente presenza della sua ex moglie proprio nella “sua” Rai.