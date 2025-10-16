TGCom24
Stefano De Martino e Caroline Tronelli: Amore al capolinea? Ecco come stanno davvero le cose

Francesca Simone

Stefano De Martino e Caroline stanno ancora insieme? I due avrebbero attraversato un momento non molto facile di recente...

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: Amore al capolinea? Ecco come stanno davvero le cose

Stefano De Martino e Caroline Tronelli: guai in paradiso? Avrebbero attraversato un momento di profonda crisi, ma ad oggi dovrebbero essere riusciti a superarla...

Stefano De Martino e la nuova fiamma nell'occhio del ciclone

Dopo aver messo la parola "fine" al matrimonio con Belen Rodriguez, Stefano De Martino è stato avvistato in compagnia di numerose donne, fino a quando non è apparsa nella sua vita tale Caroline Tronelli. A questo punto, il conduttore di Affari Tuoi è stato paparazzato sempre e solo con la giovane in questione: i due ormai sembrano fare coppia fissa. Tuttavia, la loro relazione amorosa sarebbe già stata messa duramente alla prova, anche e soprattutto perché un loro video intimo ha iniziato a circolare in rete, facendo finire entrambi nell'occhio del ciclone.

De Martino e Tronelli: I motivi della crisi

Stando a quanto leggiamo sul settimanale Oggi, De Martino e Tronelli avrebbero effettivamente affrontato un momento di forte crisi di recente, che, però, dovrebbero aver già superato. La domanda, però, sorge spontanea: per quale motivo si erano allontanati? Nel suddetto magazine troviamo anche la risposta al quesito. A quanto pare, i due avrebbero fatto un po' di difficoltà a gestire tutte le attenzioni e tutta la pressione mediatica che stanno subendo da quando sono usciti allo scoperto, ed ancor di più da quando il loro video privata è diventato di dominio pubblico.

La causa scatenante delle recenti tensioni è stata la pressione mediatica a cui la coppia è stata sottoposta a seguito del furto e della fraudolenta diffusione in rete di un video intimo sottratto dal sistema di videosorveglianza di casa Tronelli.

Allora, De Martino e la Tronelli avrebbero deciso di "sparire" un po' dai social, per mantenere "un basso profilo". Tuttavia, ci sarebbe anche un altro problema, sempre stando a quanto leggiamo su Oggi: lei sarebbe troppo gelosa. Sta di fatto che, attualmente, dovrebbe comunque essere tornato il sereno...

Stefano De Martino: Chi è Caroline Tronelli?

Caroline Tronelli è una giovane modella di cui, al momento, si sa ben poco. Ha 22 anni, è nata e cresciuta a Napoli. Appartiene ad una famiglia italiana piuttosto benestante, è figlia di imprenditori. Da ciò che pubblica sui suoi profili social, infatti, si evince che abbia una grande passione per il mondo della moda, ma anche per quello dei viaggi. Inoltre, a quanto pare, nonostante la giovane età, sarebbe già madre di una bambina di nome Vittoria che di recente ha compiuto 1 anno; non si conosce l'identità del padre di quest'ultima. Il suo profilo Instagram è @caroline.tronelli, e conta circa 66.000 follower; tuttavia, è privato, quindi bisogna essere tra i suoi follower per vedere che cosa pubblica.

