Belen Rodriguez tra gossip, amori e nuove prospettive: “Ho ritrovato la leggerezza”

Belen Rodriguez torna a parlare di sé e del suo rapporto con il gossip, un mondo che da sempre l’accompagna e che non le ha mai lasciato tregua. Nell’intervista rilasciata al settimanale Chi in occasione dei trent’anni della rivista, la showgirl argentina ha ripercorso vent’anni di carriera, tra successi, amori e inevitabili indiscrezioni.

Negli ultimi giorni Belen è stata paparazzata in compagnia dell’avvocato romano Nicolò De Tomassi, un incontro che ha subito alimentato i rumors sul suo cuore. Eppure, secondo le voci di corridoio, la showgirl penserebbe ancora al suo ex marito Stefano De Martino, con cui ha vissuto una storia d’amore tormentata e amatissima dal pubblico.

Belen Rodriguez: "Ho rinunciato a storie d’amore per non finire nell’occhio del ciclone"

Belen non ha nascosto che il gossip, agli inizi, abbia rappresentato anche un trampolino:

“Quando è entrato il gossip nella mia vita all’inizio l’ho vissuta bene, lo vedevo come interesse nei miei confronti. Sono stata consapevole che, se non fossi stata fidanzata con Marco Borriello, ci avrei messo più tempo a farmi conoscere. Ma Simona Ventura, quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata, mi disse: ‘Ti porto con me’. Ed è stata di parola. Di occasioni, quindi, ce ne sono state lo stesso. Avrei lavorato anche senza gossip, il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto”.

Col passare del tempo, però, la macchina del gossip è diventata più ingombrante e spesso invadente:

“Non sempre ho amato il gossip. Capisco il gossip, capisco che la gente voglia sapere, ma ci sono stati momenti nei quali avrei voluto essere lasciata sola. Non potrei dirigere un giornale perché chiuderei un occhio su tante situazioni, perché quando uno è in difficoltà mi risparmierei certi titoli, andrei meno sul personale. Il gossip fa questo, è una macchina che non si ferma. Tante volte gioisci, condividi momenti belli. I miei 20 anni in questo mondo sono stati ricchi di eventi, e a volte sono successe cose brutte che non avrei voluto finissero sui giornali. Ma sono anche obiettiva: dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto, e le cose più importanti e dolorose della mia vita le ho vissute con voi”.

A volte la pressione mediatica l’ha portata perfino a rinunciare a vivere liberamente alcuni amori:

“Ho rinunciato a un sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni che non volevo rivivere. Ma ora sto bene, mi diverto, sono felice, lo vedete. Ho ritrovato la leggerezza. Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell’amore. In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”.

Tra nuovi incontri, paparazzate e le voci che continuano a rincorrersi sul possibile ritorno di fiamma con De Martino, Belen sembra oggi più consapevole. Non rinnega nulla del passato, ma guarda avanti con una prospettiva diversa: meno pressioni, più leggerezza e la voglia di vivere l’amore senza condizionamenti.