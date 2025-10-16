TGCom24
Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex

Scintille tra ex? Belen verso Sanremo Giovani, De Martino sarebbe infastidito.

Belen Rodriguez torna protagonista in Rai: Stefano De Martino non gradirebbe il “ritorno” dell’ex

Nuove tensioni tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, e questa volta il motivo non riguarda la loro vita sentimentale, ma il lavoro. Dopo anni di alti e bassi, la storica coppia — genitori del piccolo Santiago — sembrava aver trovato un equilibrio, ma le ultime mosse televisive della showgirl argentina avrebbero riacceso i malumori dell’ex marito.

Stefano De Martino geloso della carriera Rai di Belen Rodriguez: "Non è felice di ritrovarsela nella sua tv"

Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, Stefano De Martino non avrebbe preso bene l’avvicinamento di Belen alla Rai, rete dove lui è ormai uno dei volti di punta grazie al successo di Affari Tuoi e al nuovo show del sabato sera in preparazione. L’ingresso della Rodriguez nel mondo Rai — che per anni è stato “territorio” del ballerino e conduttore campano — avrebbe generato più di un fastidio dietro le quinte.

Il portale diretto da Roberto D’Agostino scrive senza mezzi termini:

“Lontana dal cuore e, se possibile, lontana anche dalla Rai. L’ex Pibe de Oro di Viale Mazzini vive mesi molto difficili, passando dal video intimo con Caroline Tronelli finito in rete all’orologio rubato in strada a Milano, per arrivare alle sconfitte dolorose e quotidiane contro La Ruota della Fortuna.”

Una descrizione che tratteggia un periodo complicato per De Martino, non solo sul piano privato ma anche professionale. Secondo Dagospia, la situazione sarebbe resa ancora più spinosa dal fatto che Belen stia lentamente conquistando spazi proprio nell’azienda di Viale Mazzini, dove Stefano si è costruito la sua rinascita televisiva dopo gli anni a Mediaset.

Sempre secondo D’Agostino, la Rodriguez sarebbe diventata una presenza sempre più frequente nel mondo Rai, con una serie di apparizioni strategiche e collaborazioni che ne stanno segnando il grande ritorno sulla scena televisiva. L’argentina è infatti stata ballerina per una notte a Ballando con le Stelle — dove ha incantato pubblico e giuria con una performance elegante — e sarà ospite della nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani, dove si racconterà senza filtri. Ma non è tutto: potrebbe anche co-condurre Sanremo Giovani accanto a Nicola Savino, il nome per ora più accreditato per la conduzione del programma.

Un percorso di riavvicinamento alla TV di Stato che, secondo i beninformati, non sarebbe affatto gradito a De Martino, che si troverebbe così a dover “condividere” il suo ambiente lavorativo con la sua ex moglie. Dagospia aggiunge:

“Non solo, De Martino si ritrova nella ‘sua’ TeleMeloni Belen Rodriguez. L’argentina ha ottenuto un programma su Radio 2, ha partecipato a Ballando con le Stelle, sarà tra le protagoniste di Belve e per Fanpage potrebbe ottenere la co-conduzione di Sanremo Giovani. I rapporti con la ex non sarebbero così sereni (a differenza di quanto si racconta) e ritrovarsela nella ‘sua’ Rai non lo renderebbe felice.”

Un colpo non da poco per il conduttore, che negli ultimi mesi ha vissuto un periodo piuttosto turbolento. Oltre alle questioni professionali, Stefano ha dovuto affrontare il clamore mediatico legato alla presunta crisi con la compagna Caroline Tronelli e alcuni episodi personali che lo hanno messo al centro dell’attenzione per motivi tutt’altro che leggeri.

