Belen Rodriguez torna a parlare dei tradimenti di Stefano De Martino, ecco cosa ha detto

Belen Rodriguez torna a pungere l’ex marito Stefano De Martino. La presentatrice, durante l’ultima puntata di OnlyFun su Nove, ha preso parte ad una finta intervista in stile Belve e ha parlato ancora una volta dei tradimenti subiti.

Belen Rodriguez fa faville su Nove

Dopo essersi presa una lunga pausa dalla televisione, lasciando Mediaset, e preferendo occuparsi della sua salute fisica e mentale, Belen Rodriguez è tornata finalmente sul piccolo schermo. Durante la sua assenza, la presentatrice argentina ha dato vita ad un nuovo brand di make-up, poi ha curato quelli di moda che già dirige da tempo, e infine è tornata a splendere con un lungo percorso di psicologia che l’ha portata lontano da una brutta depressione. Ora, Belen ha firmato un contratto con Warner Bors. Discovery per condurre Amore alla Prova - La crisi del settimo anno su Real Time, che ha registrato ottimi ascolti e una buona risposta da parte dal pubblico, e ora è al timone dello show comico Only Fun su Nove insieme al duo dei Pampers.

Proprio durante l’ultima puntata del programma, anch’esso una scommessa vinta in termini di ascolto, Belen si è prestata ad uno sketch di Vincenzo De Lucia nelle vesti di Francesca Fagnani, tornando anche a pungere l’ex marito Stefano De Martino e riaprendo il capitolo dei tanti tradimenti ricevuti dal presentatore di Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto.

Belen Rodriguez parla dei tradimenti di Stefano De Martino

Sul palco di Only Fun, Belen Rodriguez è tornata a parlare dei tradimento dell’ex marito Stefano De Martino. Ora tra i due c’è una sincera pace, mentre si apprestano a firmare le carte del divorzio ufficiale, ma è ovvio che Belen non abbia potuto dimenticare quello che le ha fatto Stefano. La presentatrice argentina ha raccontato a Domenica In nella sua prima lunga intervista dopo la fine della relazione con il presentatore di Affari Tuoi, di aver scoperto ben 12 tradimenti ma di non essere sicura che fossero tutti i reali tradimenti del marito. Durante la puntata dello show comico che conduce su Nove, Belen si è prestata ad una falsa intervista in stile Belve con Vincenzo De Lucia travestito da Francesca Fagnani, che le ha posto una domanda scomoda.

Ovvero, dal momento, che Belen ha condotto Amore alla Prova dove alcune coppie si sono lasciate a causa di tradimenti, è possibile che lei senta questo programma come autobiografico? Graffiante la replica della Rodriguez che ha ammesso di sentirsi vicina alla questione, lanciando poi la frase sibillina: "E quelle che non so poi!”. Il riferimento alle corna messa da Stefano non è passato inosservato e il popolo del web si è scatenato. Nel frattempo, un altro suo storico ex torna a parlare del loro rapporto ovvero Antonino Spinalbese che ha fatto una rivelazione a The Couple.