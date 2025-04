The Couple, Antonino Spinalbese su Belen Rodriguez: "Mi sono ri-innamorato di lei"

News VIP

Le dolci parole di Antonino Spinalbese, tra i concorrenti di The Couple, per l'ex fidanzata, la nota showgirl argentina, Belen Rodriguez.

Ta seconda serata di The Couple non ha deluso le aspettative: tra sfide serrate, strategie sorprendenti e momenti di grande intensità emotiva, il reality game condotto da Ilary Blasi — con il supporto in studio di Francesca Barra e Luca Tommassini — continua a catturare l'attenzione del pubblico. Dopo il trionfo iniziale di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli, questa volta a spiccare sono state le sorelle Boccoli, che hanno conquistato l’immunità e messo le mani su due chiavi fondamentali per la finale.

The Couple, Antonino Spinalbese e le dolci parole per Belen Rodriguez

Al termine della puntata, due coppie sono finite ufficialmente in nomination: Jasmine Carrisi con Pierangelo Greco ed Elena Barolo con Thais Wiggers. Ora il destino è tutto nelle mani del pubblico a casa, che attraverso il televoto dovrà scegliere chi proseguirà il percorso e chi, invece, dovrà dire addio per sempre al sogno del milione di euro custodito nella cassaforte.

Tra i protagonisti più chiacchierati di questa edizione c’è sicuramente Antonino Spinalbese, noto al grande pubblico non solo per la sua carriera da hairstylist, ma anche per la passata relazione con Belén Rodriguez, dalla quale è nata la loro bambina, Luna Marì, il 12 luglio 2021.

Durante la diretta, Antonino ha condiviso un momento molto toccante, aprendo il cuore sul rapporto con la figlia e sul legame, ancora profondo, con la famiglia di Belén.

"Io quando esco da lavoro il mio primo pensiero è mia figlia. Lei vive da sua mamma (Belén, ndr). Lei è la motivazione a tutto. Ho scoperto qual è la felicità. Mi faccio uno scudo, sono arrivato a capire che non mi serve per forza fisicamente. Da padre separato devo abituarmi anche al distacco."

Nelle parole di Spinalbese si è percepito il dolore ma anche la forza di un padre che cerca ogni giorno di rimanere vicino alla sua bambina, anche nella distanza. E parlando della sua ex compagna, arriva un'affermazione inaspettata, dolce e carica di sentimento:

"Posso accettare qualsiasi cosa pur di farla felice; anche non creare la famiglia perché in realtà la mia famiglia non è mai cambiata. Mi sono ri-innamorato di sua madre, dei suoi zii, dei suoi nonni. Io vivo per il suo sorriso.”

Un momento di televisione autentico e carico di emozione, che ha colpito anche gli spettatori da casa. In diretta, visibilmente commosso, Antonino ha poi raccontato l’ultimo contatto con Luna Marì prima di entrare nel programma:

“L’ultima volta che ho visto Luna Marì prima di entrare qui è stata una videochiamata, ci ha tenuto a farmi giocare con lei per circa due orette. Io non voglio piangere in diretta, voglio provarci. Anche perché credo che mi stia guardando, non voglio lasciarle questa tristezza. Mi fa emozionare ovviamente, quindi è una cosa bellissima. Papà ti ama, tu lo sai.”

Il momento personale e intenso di Antonino ha regalato una parentesi autentica e profonda, ricordando a tutti quanto amore possa esistere anche nelle separazioni.