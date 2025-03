Belen Rodriguez su Maria De Filippi: ''Ha creduto in me''

News VIP

Belen Rodriguez si racconta tra il ritorno sul piccolo schermo, la depressione e il rapporto con il mondo del gossip, lasciandosi andare ad un ringraziamento a Maria De Filippi.

Belen Rodriguez è tornata sul piccolo schermo al timone di due programmi dopo il contratto con Warner Bros. Discovery, e il pubblico ha accolto positivamente la notizia regalandole molto calore. Intervistata da Repubblica, la showgirl argentina ha parlato dei mesi difficili, segnati dalla depressione, poi il rapporto con gli haters e il mondo del gossip, passando per le belle parole rivolte a Maria De Filippi.

Belen Rodriguez torna in tv e parla del rapporto con il Gossip

Non è stato un periodo facile per Belen Rodriguez dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, del quale ha parlato in diverse occasioni rivelando i tradimenti che l’hanno portata a chiudere per sempre la loro travagliata storia d’amore e procedere con il divorzio, e poi la depressione che ha dovuto combattere scegliendo di allontanarsi dal mondo della televisione e da Mediaset. Ora, Belen è tornata sul piccolo schermo per la gioia dei suoi fan che hanno accolto più che positivamente la notizia, seguendo con passione Amore alla Prova - la crisi del settimo anno su Real Time e ora lo show comico Only Fun su Nove, insieme al duo dei PanPers. In una intervista rilascia a Repubblica, Belen ha parlato dei mesi difficili, del rapporto con gli haters ma anche di quello con il mondo del gossip che da sempre ha segnato la sua vita a causa della sua popolarità.

“Da grande diventa come un hater nella tua vita. Raccontano idiozie o verità che non vorresti fossero messe in piazza. Oggi sono molto più riservata. Durante l'anno in cui sono stata male, sono rimasta in silenzio. Ma la gente non se n'è accorta, continuavo a apparire sui giornali”.

Belen ha spiegato che il suo momento critico è scaturito proprio anche a causa del rapporto costante e non voluto con i riflettori anche nella sua vita privata, che da giovane ha vissuto con leggerezza mentre da adulta diventa una costante pressante alla quale è difficile sottrarsi. Mentre ha ammesso poi di voler chiudere con gli uomini almeno per il momento, avendo ricevuto diverse batoste in questo campo, la presentatrice ha speso parole per una persona in particolare.

Belen Rodriguez e il ringraziamento a Maria De Filippi

Mentre si teneva lontano dalla televisione, Belen Rodriguez ha deciso di dedicarsi con maggior vigore ai suoi brand di moda e poi far nascere un brand anche di make-up che sta spopolando tra le consumatrici, ma ora è tempo per lei di tornare in carreggiata. La presentatrice argentina, infatti, ha ammesso che per preservarsi è stato meglio sparire dalla scena per qualche tempo ma che questo, in un mondo come quello della televisione, spesso può voler dire essere costretta a sparire per sempre per aver rinunciato a importanti opportunità.

Belen ha voluto comunque ringraziare per la comprensione ricevuta in questo momento di fragilità, ammettendo che non era la sé stessa di sempre, e che non sarebbe riuscita a portare a termine il suo lavoro nel modo giusto. Infine, la showgirl argentina ci ha tenuto anche a ringraziare in particolare Maria De Filippi, che “ha creduto in me e mi ha offerto grandi possibilità”. Fu proprio la signora di Mediaset, infatti, ad incentivare la carriera di Belen, che ha lanciato una frecciatina velenosa a Chiara Ferragni, inizialmente volendola nei suoi programmi, e la loro collaborazione è poi durata anni con un grande rispetto reciproco.