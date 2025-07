Belen Rodriguez confessa: "Tre anni che non prendo il sole a causa della depressione"

News VIP

Belen Rodriguez si lascia andare ad un piccolo sfogo con i suoi fan, ai quali ha spiegato che non prendeva il sole da anni perché soffriva di depressione.

Belen Rodriguez si è concessa qualche giorno di vacanza al mare insieme alla figlioletta, la dolce Luna Marì, ed ha condiviso sui social degli scatti e dei video sui suoi profilo social. Così, la conduttrice e soubrette argentina ha colto l'occasione per scambiare qualche chiacchiera con i fan, e si è lasciata andare ad un piccolo sfogo, citando il suo momento più buio. Ecco che cosa ha detto.

Belen in vacanza con Luna Marì

In questi giorni, Belen Rodriguez si è presa una pausa dalla frenesia quotidiana, concedendosi un momento di relax insieme a quella che lei ama definire la sua "principessa", ossia Luna Marì, la figlioletta avuta con l'ex Antonino Spinalbese. La conduttrice e soubrette argentina ha condiviso degli scatti e dei video sui suoi profili social, come è solita fare, per condividere con i suoi fan queste belle giornate di mare trascorse insieme alla bambina, e in un'occasione ne ha anche approfittato per interagire con loro, facendo una domanda in merito al corretto uso della protezione solare.

Belen rivela: "Avevo la depressione"

Sul suo profilo TikTok, la Rodriguez ha chiesto ai follower quando fosse meglio applicare la crema solare, se almeno mezz'ora prima oppure poco prima di esporsi:

Ci sono delle persone che dicono una cosa e altre che ne dicono un'altra. Io sono molto preoccupata per la salute della mia pelle. Lo dico soprattutto per mia figlia, non vorremmo finire ustionate.

Poi ha aggiunto:

Per me è il primo sole che prendo, non di questa estate, ma da tre anni. Me lo merito.

Allora, un utente le ha chiesto per quale motivo fosse il primo sole a cui si esponeva dopo tre anni, così la presentatrice, senza troppi giri di parole, ha risposto:

Perché avevo la depressione.

Belen e la depressione dopo la rottura definitiva con De Martino

La Rodriguez aveva già parlato di questo suo momento difficile nel 2023, nel corso di un'intervista rilasciata a Mara Venier nel salotto di Domenica In, programma cult di Rai 1. All'epoca la showgirl aveva raccontato che, dopo la fine della love story con Spinalbese, aveva deciso di darsi un'altra chance con il marito, Stefano De Martino; purtroppo, però, le cose sono andate a finire molto male: stando a quanto dichiarato dalla Rodriguez, lui l'aveva tradita con almeno dodici ragazze. Allora, lei è caduta in depressione, però De Martino non le sarebbe rimasto accanto, lasciandola sola:

Siamo tornati insieme dopo una separazione. Io ci sono sempre stata per tutti, non mi sono mai tirata indietro. L'amore è in salute e in malattia, così come il matrimonio. Una "brutta bestia" (ndr. la depressione) è venuta a bussare alla mia porta, non hanno saputo accompagnarmi. Mi sono sentita sola, tradita nel profondo, anche letteralmente.

Attualmente, la Rodriguez appare più serena. Anche se dovrebbe essere single, questo non vuol dire che non sia circondata da tanto amore, a partire da quello dei suoi due figli, Santiago e Luna Marì, arrivando a quello di tutti i suoi cari, come la sorella, Cecilia Rodriguez, con la quale - nonostante i rumor - continua ad avere un ottimo rapporto.