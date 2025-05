Belen Rodriguez si è fidanzata? Ecco qual è la situazione sentimentale attuale della conduttrice argentina

News VIP

Belen Rodriguez è single o fidanzata? La risposta, forse, sorprenderà i più.

Belen Rodriguez ha il cuore libero o occupato in questo momento? A quanto pare, nonostante sia stata paparazzata con alcuni dei suoi ex, la conduttrice argentina è single.

Belen Rodriguez: Single o Innamorata?

Ad oggi, il cuore di Belen Rodriguez è libero oppure no? Quel che è certo, è che numerosissimi fan hanno sperato nell'ennesimo ritorno di fiamma con il suo ex marito, il conduttore di Affari Tuoi Stefano De Martino. Di recente, infatti, sui social in molti hanno ipotizzato che i due si stessero rifrequentando. Poi, qualcun altro ha avanzato un'altra ipotesi, ossia che la Rodriguez si stesse rivedendo con un altro suo ex nonché padre della sua seconda figlia Luna Marì, l'hairstylist Antonino Spinalberse, reduce da poco dell'esperienza - bruscamente interrotta - di The Couple, il reality show condotto da Ilary Blasi su Canale 5. Infatti, i due sono stati beccati insieme, anche se con ogni probabilità si sono incontrati proprio per la bambina. Dopotutto, lo stesso Spinalbese ha dichiarato di essere rimasto in ottimi rapporti con Belen, dato che hanno pur sempre una figlia insieme.

Belen Rodriguez ed Angelo Galvano: Ritorno di fiamma in corso?

In questi giorni, la Rodriguez è stata paparazzata da Diva e Donna con un altro suo ex, ossia l'ultimo con cui ha avuto una love story, l'ingegnere siciliano Angelo Galvano. Dopo la fine della relazione con l'imprenditore Elio Lorenzoni, la conduttrice argentina aveva conosciuto Galvano; tuttavia, nel momento in cui hanno dato avvio ad una storia d'amore, differentemente dalle volte precedenti, la Rodriguez aveva deciso di non mettere su "pubblica piazza" i suoi sentimenti, sperando di tutelare così la loro relazione. Questa premura, purtroppo, non è stata sufficiente, tanto che poco prima che lei compisse 40 anni, a settembre del 2024, si sono detti addio. Che ora Belen e Galvano abbiano ripreso da dove si erano interrotti? In realtà, stando a quanto si può osservare dagli scatti in questione, non pare che ci sia del tenero tra di loro: sembrano più due semplici amici rimasti in buoni rapporti.

Belen Rodriguez e Cecilia sempre più lontane...

Quel che è vero è che, forse, attualmente il cuore della Rodriguez è ammaccato, ma non tanto per le dolorose rotture con i sopracitati ex partner, quanto piuttosto per come stanno le cose con sua sorella minore, Cecilia Rodriguez. Le due, da sempre più che legate, sarebbero ai ferri corti. Non è dato sapere con esattezza che cosa sia accaduto tra di loro, ma di certo si tratta di qualcosa di molto grave. Infatti, non è sfuggito a nessuno che quando Cecilia ha annunciato di aspettare una figlia da suo marito Ignazio Moser attraverso un post Instagram, non c'è stata alcuna interazione né tantomeno reazione pubblica da parte di Belen.