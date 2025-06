Belen Rodriguez rompe il silenzio sul legame con la sorella Cecilia: "Ci ritroveremo sempre"

News VIP

Belen Rodriguez è intervenuta a smentire i rumors che avrebbero portato lei e la sorella Cecilia a scontrarsi e ad allontanarsi. Ecco cosa ha rivelato!

Nelle ultime settimane, si sono diffusi insistenti rumors di una lite che avrebbe diviso le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez. L'ex showgirl argentina ed ex moglie di Stefano De Martino ha però finalmente rotto il silenzio e rivelato come stanno le cose tra lei e la sorella minore.

Belen Rodriguez svela come stanno le cose tra lei e la sorella Cecilia

In una lunga intervista a Chi, la showgirl ha rivelato non solo di essere pronta a tornare a lavoro dopo un lungo periodo di stop, sbarcando su Discovery con due programmi, uno su NOVE e l'altro su Real Time, ma ha anche commentato i rumors sulla presunta lite che avrebbe diviso lei e Cecilia Rodriguez. Nelle scorse settimane, infatti, si erano diffuse voci di un certo gelo in casa Rodriguez, nato da alcune incomprensioni tra Belen e il cognato Ignazio Moser, con cui Cecilia è convolata a nozze questa estate e da cui aspetta la prima figlia.

I fan si erano scatenati quando avevano notato l'assenza di congratulazioni da parte di Belen per l'arrivo della primogenita della coppia Ignazio-Cecilia, temendo che i rumors di una certa freddezza tra le due sorelle non siano poi così infondati. Secondo il settimanale Chi, la causa sarebbe da ricercare nella gelosia che Cecilia avrebbe da sempre nutrito per Belen, diventata più nota di lei in tv. Ma la stessa Cecilia aveva smentito questi rumors in un'intervista, ricordando invece con quanta ammirazione aveva guardato alla sorella maggiore quando era venuta in Italia e a come l'avesse sempre considerata un modello a cui ispirarsi.

Ora, arrivano anche le parole di Belen Rodriguez sul legame con Cecilia: nelle sue dichiarazioni alla rivista Chi la showgirl ha finalmente svelato quali sono i rapporti con la sorella minore. I rumors sulla presunta lite saranno stati confermati o smentiti?

Rumors di una lite tra Belen e Cecilia Rodriguez? Interviene la showgirl argentina

A distanza di settimane dalle prime voci di una lite tra Belen e Cecilia Rodriguez, la prima è finalmente intervenuta a rivelare come stanno le cose tra lei e la sorella minore. Al settimanale Chi, infatti, Belen ha dichiarato che tra lei e Cecilia non c'è stata alcuna lite, né che avrebbero interrotto in alcun modo i loro rapporti: "Non c’è nessun problema fra di noi. Nella vita abbiamo litigato almeno 5000 volte, e la vita è lunga, ma siamo sorelle, ci ritroviamo sempre". Dalle sue parole sembra però emergere che, anche se non grave, qualche incomprensione deve esserci stata, sebbene non così ostica da portarle a essere fredde l'una con l'altra, come già dichiaravano le pagine di gossip.

La showgirl argentina ha proseguito il suo discorso, dicendo che né lei né Cecilia hanno bisogno di condividere sui social il loro legame, ma preferiscono, soprattutto lei, usarli solo per scopi lavorativi: "

"Non abbiamo bisogno di condividere il nostro rapporto sui social, uso i social per lavoro e per condividere momenti belli con i miei figli, ma non sbatto tutta la mia vita nelle stories"

E con una chiara frecciatina agli haters e ai ricercatori di notizie sul loro rapporto sulla base delle pubblicazioni social, Belen Rodriguez ha perciò confermato che tra lei e Cecilia non c'è alcun gelo e che non sono i social "il termometro per capire come sono i nostri rapporti". Infine, la showgirl ha espresso la sua felicità nell'apprendere che presto diventerà zia, dichiarando di non vedere l'ora di conoscere la sua nipotina.